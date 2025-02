Marcinowi Gortatowi puściły nerwy, domaga się zmiany. "Błagam"

Marcin Gortat to jeden z najlepszych zawodników w historii polskiej koszykówki. Jako jeden z nielicznych reprezentantów naszego kraju miał on bowiem okazję występować w NBA, a w 2009 roku został wicemistrzem tej ligi wraz z Orlando Magic. Niewielu kibiców zdaje sobie sprawę z tego, że koszykówka wcale nie była jedyną dyscypliną, którą "The Polish Hammer" uprawiał w przeszłości. Początkowo próbował bowiem swoich sił w piłce nożnej i lekkoatletyce. W 2000 został mistrzem Łodzi w skoku wzwyż, a rok później sięgnął z drużyną piłkarską ŁKS Łódź po mistrzostwo regionu. Koszykówką na poważnie zainteresował się dopiero w wieku 18 lat.

