Małgorzata Rozenek-Majdan długo na to czekała. Zaprosiła fanów do siebie

Małgorzata Rozenek-Majdan nie mogła się już doczekać, aż będzie mogła pokazać wnętrza swojej willi. Niedługo po wprowadzeniu się do nowego domu, pochwaliła się tym, jak wygląda jej ogród - znalazł się tam m.in. grill i osobny, niewielki domek przeznaczony specjalnie dla Henia.

Małgorzata Rozenek-Majdan wybudowała wreszcie upragnioną willę

Majdanowie długo męczyli się z budową nowego domu. "Najpierw przedłużał nam się remont. Potem przedłużało nam się wszystko to, co miało przyspieszyć moją przeprowadzkę do tego domu. W efekcie przeniosłam się na tydzień przed wyjazdem na Sri Lankę. Mimo że ja tak naprawdę w procesie przeprowadzki byłam od maja, ale bardzo mi zależało, żeby już poczuć, że w tym jesteśmy. Dopiero wtedy, kiedy już miałam wszystko na swoim miejscu i wszystko było perfekcyjnie. I właśnie wtedy musiałam się zacząć pakować na wyjazd..." - mówiła Rozenek w rozmowie z portalem JastrząbPost pod koniec października.

Radosław Majdan w "Ani słowa o futbolu"! Poznaj byłego bramkarza reprezentacji Polski. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Gwiazda podkreślała we wcześniejszych rozmowach, że na budowę wydała mnóstwo pieniędzy i niedługo po jej zakończeniu bała się patrzeć na rachunki. Pojawiało się również po drodze wiele problemów, ale ostatecznie wszystko skończyło się dobrze.

Małgorzata Rozenek-Majdan oprowadziła fanów po swojej kuchni

"Ten dom to nie projekt. To opowieść o nas. O rodzinie, o pracy, o marzeniach, które z czasem stały się rzeczywistością" - tłumaczyła na swoim InstaStory. Zaprosiła swoich fanów do wnętrza domu i skupiła uwagę przede wszystkim na centralnym punkcie, czyli kuchni.

Całość pomieszczenia jest utrzymana w czerni i bieli ze stalowymi dodatkami. Uwagę zwracają detale, takie jak choćby srebrne uchwyty przy szafkach czy lśniące figurki. Po środku stoi wyspa, a wszystko jest wysprzątane na błysk, ale czy po Perfekcyjnej Pani Domu można było spodziewać się czegokolwiek innego?

Kuchnia Małgorzaty Rozenek-Majdan Instagram/m_rozenek ESP/Instagram

Kuchnia Małgorzaty Rozenek-Majdan Instagram/m_rozenek ESP/Instagram

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan Kamil Piklikiewicz East News

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan Artur Zawadzki/REPORTER East News