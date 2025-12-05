Koszmar Kamila Stocha w Wiśle. Sensacyjne rozstrzygnięcie na skoczni imienia Adama Małysza

Na starcie tego sezonu Pucharu Świata najlepiej z Biało-Czerwonych spisuje się duet, który różni aż dwadzieścia lat. Mowa rzecz jasna o Kamilu Stochu oraz Kacprze Tomasiaku. Obaj po pięciu rozegranych konkursach zgromadzili na swoich kontach po 73 punkty w klasyfikacji generalnej.

To daje im 16. miejsce i stratę nieco poniżej 100 punktów do czołowej dziesiątki. Zdecydowanie gorzej wiodło się dotychczas: Pawłowi Wąskowi, Dawidowi Kubackiemu, Aleksandrowi Zniszczołowi oraz Piotrowi Żyle. Maciej Maciusiak zapowiadał, że liczy na przełom podczas weekendu w Wiśle.

Kot najlepszy z krajówki. Koszmarny skok Stocha

Ten przyszedł w przypadku Wąska i Żyły w drugiej serii treningowej na skoczni w Wiśle. Nasi skoczkowie uplasowali się w niej w czołowej piętnastce. Z dobrej strony w treningach pokazał się Maciej Kot, który skakał jako członek grupy krajowej wytypowanej przez Maciusiaka do walki.

Kwalifikacje rozpoczął Jakub Wolny, który wylądował na odległości ledwie 108. metrów. Zdecydowanie lepiej spisał się Adam Niżnik, który miał gorsze warunki i osiągnął 111. metrów. Metr mniej zmierzono Klemensowi Joniakowi, który dodatkowo miał lepsze warunki. Ponownie najlepiej z "krajówki" spisał się Maciej Kot.

Najbardziej doświadczony z tych skoczków osiągnął 126,5. metra i mógł liczyć na awans. Szybko stało się jasne, że cel osiągnął. Zdecydowanie gorzej spisał się Aleksander Zniszczoł, który osiągnął ledwie 118. metrze i do oficjalnego awans musiał jeszcze liczyć na nieco szczęścia.

Tego nie potrzebował Paweł Wąsek, który zakończył swoją próbę na odległości 125. metrów i od razu zapewnił sobie awans. Podobnie sprawa wyglądała w przypadku Piotra Żyły, który wylądował trzy metry dalej i bez kłopotów zapewnił sobie prawo startu w sobotnich zawodach, wyprzedzając nieznacznie Wąska.

Po Żyle na rozbiegu pojawił się Kubacki, który również bez większych trudności awansował do konkursu po lądowaniu na odległości 124. metrów. Z dobrej strony pokazał się także Kacper Tomasiak, który osiągnął 124,5. metra i również bez turbulencji zakwalifikował się do sobotnich zawodów.

Niestety ta sztuka nie udała się Stochowi. Nasz mistrz osiągnął ledwie 118,5. metra, miał problemy przy lądowaniu oraz odjęte punkty za wiatr. Po lądowaniu drżał o awans. Ostatecznie tego awansu się nie doczekał i naszego mistrza w sobotę nie zobaczymy. Kwalifikacje wygrał Ryoyu Kobayashi

Wyniki kwalifikacji w Wiśle:

1. Ryoyu Kobayashi - 141.3 pkt

2. Daniel Tschofenig - 134.3 pkt

3. Valentin Foubert - 132.7 pkt

...

13. Piotr Żyła - 127.5 pkt

20. Paweł Wąsek - 123.7 pkt

22. Kubacki - 120.5 pkt

23. Maciej Kot - 120.3 pkt

25. Kacper Tomasiak - 119.7 pkt

51. Kamil Stoch - 104.4 pkt

52. Aleksander Zniszczoł - 104.2 pkt

59. Adam Niżnik - 97.6 pkt

63. Klemens Joniak - 87.9 pkt

64. Jakub Wolny - 86.3 pkt

Czy Włochy są przygotowane na igrzyska olimpijskie? "Wszyscy są gotowi na emocje". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Kamil Stoch, Maciej Kot i Piotr Żyła Lukasz Szelag East News

Kamil Stoch i Adam Małysz Paweł Murzyn/Damian Klamka/East News East News

Paweł Wąsek IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Erlhof/Imago Sport and News/East News East News