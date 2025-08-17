Rozenek i Majdan pokazali zdjęcie z nowego domu. Nagle takie słowa o przeprowadzce
Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan od długiego czasu czekali na to, by wprowadzić się do nowego domu. Budowali willę w Konstancinie, co kosztowało ich mnóstwo nerwów i pieniędzy. Oboje wielokrotnie narzekali w mediach na kolejne kładzione im pod nogami kłody. Teraz wydaje się, że saga z ich przeprowadzkę zmierza ku końcowi. Rozenek pokazała zdjęcia ze środka i napisała, kiedy planowane jest przeniesienie.
Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan nie mogli się już doczekać na przeprowadzkę i zakończenie niezwykle długiej i niezbyt przyjemnej przygody związanej z budowaniem domu. Co jakiś czas okazywało się, że dochodzą kolejne problemy, które zdawały się nie mieć końca. Budowa jest już jednak na finiszu.
Małgorzata Rozenek pokazała zdjęcie z willi
Rozenek postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i pokazała wspólne zdjęcie z mężem prosto z ich willi w Konstancinie. Od jakiegoś czasu wiadomo już było, że prace są na bardzo zaawansowanym poziomie i niebawem cała rodzina będzie mogła przenieść się do nowego domu.
"Perfekcyjna Pani Domu" postanowiła odpowiedzieć na więcej wątpliwości w sesji pytań i odpowiedzi. Padło pytanie o datę przeprowadzki. Gwiazda nie mogła na nie nie odpowiedzieć.
Małgorzata Rozenek odpowiedziała na pytanie o przeprowadzkę
Zapytano ją konkretnie o to, kiedy ma zamiar się przenosić. "Mam nadzieję, że lada moment. Wszystko już prawie gotowe..." - wyjaśniła, pokazując zdjęcia z dziedzińca willi. Za kilka dni wraz z mężem gwiazda wybierze się jeszcze na wakacje w kamperze. To oznacza, że na przenosiny będzie musiała poczekać do swojego powrotu.
To byłby dla Majdanów ogromny sukces. Budowa domu pochłonęła mnóstwo pieniędzy, o czym Rozenek wspominała w wywiadach, ale nie była gotowa na to, by mówić o kwocie. Zdaje się, że niebawem ta łatwiej przejdzie jej przez gardło.