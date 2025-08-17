Rozenek i Majdan pokazali zdjęcie z nowego domu. Nagle takie słowa o przeprowadzce

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan nie mogli się już doczekać na przeprowadzkę i zakończenie niezwykle długiej i niezbyt przyjemnej przygody związanej z budowaniem domu. Co jakiś czas okazywało się, że dochodzą kolejne problemy, które zdawały się nie mieć końca. Budowa jest już jednak na finiszu.

Małgorzata Rozenek pokazała zdjęcie z willi

Rozenek postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i pokazała wspólne zdjęcie z mężem prosto z ich willi w Konstancinie. Od jakiegoś czasu wiadomo już było, że prace są na bardzo zaawansowanym poziomie i niebawem cała rodzina będzie mogła przenieść się do nowego domu.

Odnowili stary dom na Mazurach. "Wreszcie uciekłam na dobre" Aleksandra Suława INTERIA.PL

"Perfekcyjna Pani Domu" postanowiła odpowiedzieć na więcej wątpliwości w sesji pytań i odpowiedzi. Padło pytanie o datę przeprowadzki. Gwiazda nie mogła na nie nie odpowiedzieć.

Małgorzata Rozenek odpowiedziała na pytanie o przeprowadzkę

Zapytano ją konkretnie o to, kiedy ma zamiar się przenosić. "Mam nadzieję, że lada moment. Wszystko już prawie gotowe..." - wyjaśniła, pokazując zdjęcia z dziedzińca willi. Za kilka dni wraz z mężem gwiazda wybierze się jeszcze na wakacje w kamperze. To oznacza, że na przenosiny będzie musiała poczekać do swojego powrotu.

To byłby dla Majdanów ogromny sukces. Budowa domu pochłonęła mnóstwo pieniędzy, o czym Rozenek wspominała w wywiadach, ale nie była gotowa na to, by mówić o kwocie. Zdaje się, że niebawem ta łatwiej przejdzie jej przez gardło.

