Hajto spotkał się z Nawrockim. Ujawnił, o czym rozmawiali. "Pamiętał"

Po piątkowym spotkaniu z Holandią reprezentację Polski jest za co chwalić. Drużyna Jana Urbana na tle silnego rywala spisała się wyśmienicie. Remis Holendrom uratował Memphis Depay, który trafił do siatki na początku pierwszej połowy. Na przestrzeni 90 minut to "Biało-Czerwoni" mieli więcej szans kolejne bramki.

Niestety nie obyło się bez incydentu z udziałem kibiców, którzy na boisko wrzucili kilka rac. - Ja bym nie przesadzał, że ktoś nam stadion zawiesi o tę jedną racę. Nie popadajmy ze skrajności w skrajność, bo się nic wielkiego nie stało. PZPN nie ma pieniędzy, żeby karę finansową zapłacić? Nie za takie rzeczy płaciliśmy kary. Wpuśćmy tych ludzi, niech normalnie kibicują. Polski kibic na reprezentacji jest fenomenalny. Piłki nie ma bez kibiców - bronił fanów Tomasz Hajto.

Tomasz Hajto spotkał się z Nawrockim. Tak prezydent zwrócił się do byłego kadrowicza

Okazuje się, że starcie z zespołem Ronalda Koemana z loży vip Stadionu Narodowego oglądał również Karol Nawrocki. W mediach społecznościowych Hajto opublikował zdjęcie z prezydentem. Przy okazji zdradził, że miał okazję na krótką pogawędkę z głową państwa.

Czego dotyczyła ich rozmowa? Oczywiście... piłki nożnej! "Pamiętał że strzeliłem bramkę Lechii Gdańsk i spadła z ligi, miło było poznać Prezydencie" - napisał były reprezentant Polski na platformie Instagram.

Nawrocki jest zagorzałym miłośnikiem sportu, a w szczególności boksu i piłki nożnej. Do tej pory można zobaczyć go w siłowni podczas treningu. Co ciekawe, obecny prezydent jeszcze kilka lat temu grał w piłkę w Ex Siedlcach Gdańsk - klubie, który rywalizował w B-klasie.

Po wrześniowym spotkaniu Polski z Finlandią (3:1) w eliminacjach mistrzostw świata Karol Nawrocki wszedł do szatni "Biało-Czerwonych" i podziękował piłkarzom za wygraną, dodając kilka ciepłych słów.

W poniedziałek reprezentacja Urbana rozegra ostatni mecz kwalifikacji - z Maltą na wyjeździe. Wiosną najprawdopodobniej czekają nas baraże o mundial.

