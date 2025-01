Od kilku dni niemal cała Polska żyje tym, co dzieje się wokół Jerzego Owsiaka i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Działalność mężczyzny zaczęli mocno krytykować m.in. ludzie związani z telewizją Sakiewicza. Jawnie nawołują oni do tego, by nie wspierać tej fundacji, a najlepiej pieniądze przeznaczać na działalność ich stacji.

Jerzy Owsiak wyjawił, co go spotkało

Choć zbiórka dla WOŚP nie jest obowiązkowa i po prostu wystarczy - jeśli się nie ma na to ochoty - nie wspierać i nie wrzucać pieniędzy do puszek, niektórzy i tak mają z Owsiakiem problem.

Radosław Majdan w najnowszym wywiadzie odniósł się do całej afery. Były piłkarz wraz z żoną Małgorzatą Rozenek-Majdan od lat aktywnie włączają się w akcje WOŚP. Nie dziwi więc, że sportowiec nie mógł powstrzymać emocji po tym, co się ostatnio wydarzyło.

Radosław Majdan zabrał głos ws. zamieszania wokół Owsiaka. Mówi wprost

"Myślę, że jeżeli mielibyśmy podsumować, ile żyć uratowała fundacja Jerzego Owsiaka, to byłyby to setki, a może setki tysięcy osób. Nie jestem w stanie zrozumieć, jak można komuś w ogóle (...), a tym bardziej komuś, kto czyni tyle dobra. Mam nadzieję, że Jurek będzie silny, że to jest kolejny etap w jego życiu, że ktoś próbuje mu odebrać energię, może zapał, albo przyjemność z tego, co robi" - stwierdził.