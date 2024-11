Internauci bezlitośni dla Małgorzaty Rozenek-Majdan. "To jest przykre"

Małgorzata Rozenek-Majdan postanowiła przekonać się na własnej skórze, czy powiedzenie "do trzech razy" sztuka sprawdzi się także w przypadku... miłosnych rozterek. Celebrytka po nieudanych małżeństwach z Łukaszem Bukaczewskim i Jackiem Rozenkiem ułożyła sobie życie u boku Radosława Majdana. Zakochani na ślubnym kobiercu stanęli w 2016 roku, a w czerwcu 2020 roku doczekali się pierwszego wspólnego potomka - syna Henryka . Emerytowany już piłkarz i jego wybranka wspólnie wychowują także synów z poprzedniego małżeństwa Małgorzaty - Stanisława i Tadeusza.

Małgorzata Rozenek-Majdan znów w ogniu krytyki. Poszło o jedno zdjęcie

Na reakcję internautów wcale nie trzeba było długo czekać. Pod wpisem od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy, a fani podzielili się na dwie grupy. Jedni zachwycali się urodą małżonki Radosława Majdana i obsypali ją komplementami. "Ma pani buzię na tym zdjęciu jak porcelanowa laleczka ślicznie się udało to zdjęcie", "Wygląda Pani jak nastolatka!", "Jak można być tak piękną?", "Ale ślicznie w okularach" - przyznali. Druga grupa internautów natomiast nie mogła się powstrzymać i otwarcie skrytykowała Małgorzatę Rozenek-Majdan za... zbyt mocne ingerowanie w swój wygląd. "Niepodobna już Pani do siebie", "Nie poznałam", "Super! A kto obok Basseta?", "To jest przykre..." - takie komentarze pojawiły się pod wpisem 46-latki.