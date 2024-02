Małgorzata Rozenek-Majdan dość nieoczekiwanie wkroczyła do świata sportu. I nie chodzi tu o sferę osobistą i to, że prywatnie jest żoną byłego bramkarza reprezentacji Polski , Pogoni Szczecin , Wisły Kraków i Polonii Warszawa , Radosława Majdana . Wiele tygodni temu celebrytka ujawniła, że pracuje nad nowym programem, który związany jest z promocją aktywności fizycznej. W ramach przygotowań rozpoczęła intensywne i regularne treningi.

"Do godziny 8:00 mam zrobiony bieg i basen albo rower i basen, siłownia itd. Na tym etapie codziennie mam 2 jednostki treningowe a 3 razy w tygodniu - 3. Wiem, że to dużo, ale też cel, który przed sobą postawiłam, mały nie jest. Rozpoczynanie dnia o 5 rano i trenowanie do 8 mocno mnie do tego celu przybliża" - opisywała w mediach społecznościowych.