Kilka miesięcy temu był poród, a teraz takie wieści. Polka z dumą ogłasza

Po ogłoszeniu ciąży sportsmenka na bieżąco relacjonowała w sieci oczekiwanie na pierwszego potomka. Po wielu miesiącach oczekiwań Agnieszka Kobus-Zawojska i Maciej Zawojski wreszcie się doczekali - w lutym bieżącego roku na świat przyszła ich córka Urszula . "Ula ZAWOJSKA czyli najsłodsza dziewczynka. To była podróż pełna wzlotów i gorszych chwil, a dopiero się co rozpoczęła. To był jedyny nasz wyścig zakończony tym najważniejszym 'złotym medalem', każdy inny jest mniej istotny. (...) Nasza osada się powiększyła. Płyniemy wspólnie dalej po kolejne CELE " - przekazała wówczas świeżo upieczona mama.

Agnieszka Kobus-Zawojska przebiegła maraton. Zrobiła to kilka miesięcy po porodzie

Po narodzinach córki 34-latka nie zwlekała zbyt długo z powrotem do aktywności fizycznej. Jeszcze będąc na urlopie macierzyńskim sportsmenka wróciła do regularnych treningów, wszystko po to, aby dopisać do swojego bogatego CV kolejne osiągnięcie. Wielkim sukcesem Kobus-Zawojska pochwaliła się na LinkedIn. "Przebiegłam maraton na macierzyńskim. Wiele mnie nauczyło te 42 km. Przede wszystkim, że bardzo ważne jest to, aby szukać wyzwań i stawiać sobie cele" - poinformowała.