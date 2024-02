Ula ZAWOJSKA czyli najsłodsza dziewczynka. To była podróż pełna wzlotów i gorszych chwil, a dopiero się co rozpoczęła. To był jedyny nasz wyścig zakończony tym najważniejszym "złotym medalem", każdy inny jest mniej istotny. (...) Nasza osada się powiększyła. Płyniemy wspólnie dalej po kolejne CELE

~ poinformowała na Instagramie świeżo upieczona mama.