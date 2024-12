Huczy od plotek o rozpadzie małżeństwa Rybusa. Wpisy żony dają do myślenia

Maciej Rybus kilka lat temu ze względu na żonę i dzieci opuścił Polskę i przeniósł się do Rosji, gdzie kontynuował piłkarską karierę. W 2022 roku został on "wrogiem narodu", gdy mimo wybuchu wojny w Ukrainie nie zdecydował się opuścić kraju agresora. Wówczas stało się jasne, że w reprezentacji Polski nie ma już czego szukać. Wiele wskazuje jednak na to, że 35-latek poświęcił się wówczas na marne. Po ostatnich wpisach jego ukochanej można bowiem wywnioskować, że jego małżeństwo wisi na włosku.