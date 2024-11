Problemy w raju Macieja Rybusa. Wymowne zachowanie jego żony mówi wszystko

Bayern kontra PSG: Walka o powrót na właściwe tory do awansu w LM / AP / © 2024 Associated Press

Maciej Rybus dla rodziny porzucił karierę w Polsce. Teraz jest "wrogiem narodu"

To właśnie ze względu na żonę i synów Rybus podjął decyzję o rozwijaniu swojej piłkarskiej kariery w Rosji. Wieloletni reprezentant Polski zdania na ten temat nie zmienił nawet na początku 2022 roku, kiedy to Rosja rozpoczęła inwazję zbrojną na terenie Ukrainy. Występujący wówczas w kraju agresora polscy piłkarze, w tym m.in. Grzegorz Krychowiak i Sebastian Szymański, szybko zdecydowali się na opuszczenie Rosji i trafili do innych klubów. Rybus jednak pozostał nieugięty, co spotkało się z ogromną dezaprobatą polskich kibiców.