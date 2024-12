Księżna Kate wraca do zdrowia i aktywności fizycznej

Jak zapewniała Kate, nadal musi na siebie uważać i nie wszystko jeszcze jest do końca idealnie, ale - jak zapewniła - będzie się starać bardziej wracać do obowiązków publicznych.

"Z tego, co wiem, Catherine radzi sobie bardzo dobrze. Wróciła do treningów na siłowni i robi wszystko, co chciała " - powiedział Robert Jobson w rozmowie z "HELLO!".

Księżna Kate wydała poruszający komunikat

Jak zauważa "Daily Mail", to pierwszy raz, gdy Kate pisze tego typu list do uczestników nabożeństwa w Opactwie Westminsterskim , a warto dodać, że wśród zaproszonych na uroczystość znaleźli się m.in. zmagający się z chorobą nowotworową sześciokrotny złoty medalista olimpijski Sir Chris Hoy oraz gwiazda serialu "Downton Abbey", Michelle Dockery, której ukochany przegrał walkę z rakiem.

"Boże Narodzenie to jeden z moich ulubionych okresów w roku. To czas świętowania i radości, ale daje nam również okazję do zwolnienia tempa i zastanowienia się nad głębszymi rzeczami, które nas wszystkich łączą. Historia Bożego Narodzenia zachęca nas do zastanowienia się nad doświadczeniami i uczuciami innych... Przede wszystkim zachęca nas do zwrócenia się ku miłości, a nie w stronę strachu. Miłość to światło, które może świecić jasno, nawet w naszych najciemniejszych czasach" - wyznała poruszająco Kate.