Cezary Trybański to absolutna legenda polskiego sportu. Przeszedł on do historii jako pierwszy Polak w lidze NBA - w 2002 roku zasilił szeregi Memphis Grizzlies, a w kolejnych latach występował jeszcze w barwach takich klubów, jak m.in. Phoenix Suns, Chicago Bulls, czy Toronto Raptors. Kilka lat później opuścił Stany Zjednoczone i wrócił do Europy, a koszykarską karierę zakończył dokładnie w tym samym klubie, w którym rozpoczął swoją przygodę z zawodowym sportem. Mowa oczywiście o Legii Warszawa.

