Celine Dion powróciła na salony po występie na IO w Paryżu. Kibice poruszeni

Kiedy w mediach pojawiła się informacja, że Celine Dion wystąpi na ceremonii otwarcia XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu , jej fani nie kryli swojego podekscytowania. Artystka bowiem ze względu na poważne problemy ze zdrowiem wcześniej zmuszona była o dwołać trasę koncertową , a sympatycy Kanadyjki obawiali się, że już nigdy nie wróci ona na scenę. Gwiazda estrady dała się jednak przekonać na występ podczas tak ważnej uroczystości, a jej performance wzruszył do łez cały świat.

Dała show na igrzyskach w Paryżu, a potem słuch po niej zaginął. Teraz Celine Dion zaliczyła kolejny publiczny występ

Po występie na oficjalnym otwarciu rywalizacji olimpijczyków w stolicy Francji Celine Dion po raz kolejny wycofała się z życia publicznego. Na kolejne wystąpienie zdecydowała się dopiero teraz, a więc kilka miesięcy później. Celebrytka pojawiła się bowiem na gali Spirit of Life Music, Film and Entertainment Industry. Jej obecność na tym evencie do samego końca była pilnie strzeżoną tajemnicą - nic więc dziwnego, że gdy artystka pojawiła się na scenie, nagrodzona została gromkimi brawami.