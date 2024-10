Górniak rozstrzygnęła ws. playbacku Celine Dion. Oberwało się innej gwieździe

Występ Celine Dion był długo wyczekiwanym wydarzeniem. O występie Kanadyjki spekulowano nawet miesiące przez ceremonią otwarcia, wielu jednak wycofywało się z pomysłu, przypomniawszy sobie o chorobie artystyki. Ostatecznie Dion pokazała jednak światu, że choć wciąż potrzebuje czasu i odpoczynku, to może jeszcze cieszyć świat swoim pięknym głosem.

Edyta Górniak występ skrytykowała Celine Dion

W rozmowie z portalem Świat Gwiazd Edyta Górniak skomentowała występ wybitnej artystki. Zauważyła nawet, że występ na żywo w takich warunkach byłby bardzo trudny albo nawet niemożliwy. " To nie było na żywo. Zdecydowanie. Z całą pewnością. Jednak warunki, w jakich miała wystąpić... Myślę, że niewielu artystów, nawet w znakomitej formie życiowej podjęłoby się zaśpiewania w tak trudnych warunkach. Proszę zauważyć, że ona nawet była niedoświetlona dla kamer. Miejsce może bardzo spektakularne, ale za to z dużą ujmą jakości obrazu i tez z pewnością dźwięku" - zauważyła Górniak.

Edyta Górniak o chorobie Celine Dion

"Myślę, że byłaby to za duża presja dla niej na ten moment jej życia i zmagania się z chorobą i jest to z tak zwanej life to tape, czyli playback. Wiem, że teraz próbują robić z tego skandal, natomiast ona zawsze śpiewała raczej na żywo" - przekonywała Edyta Górniak. Mocno oberwało się nie tylko organizatorom igrzysk za nieprzemyślenie występu wielkiej światowej divy, ale również innym gwiazdom.