Szczęsny nie grał, ale Marina i tak się pojawiła. Przyłapana z Lewandowską, gorąco

Szczęsny nie zagrał, Marina i tak przyszła

Marina musi przystosowywać się do nowej rzeczywistości bycia WAG w Katalonii. Na mecz poszła z Anną Lewandowską - starsza koleżanka wciąż czuwa nad młodszą i pokazuje jej świat FC Barcelony. Co prawda w meczu z Bayernem Monachium Wojciech Szczęsny nie pojawił się na boisku, ale była to wspaniała okazja dla Mariny, by znów cieszyć się podniosłą atmosferą Ligi Mistrzów.