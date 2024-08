Adam Małysz nagle zabrał głos w sprawie Szeremety. Dolał oliwy do ognia

Małysz nie gryzł się w język w sprawie Szeremety

Późnym sobotnim wieczorem na Instagramie naszego skoczka pojawił się wpis w którym pogratulował srebrnego medalu naszej bokserce Julii Szeremecie. Małysz postanowił jednak dodać, że nie do końca zgadza się z wynikiem. Możemy się tylko domyślać, że naszemu sportowcowi chodziło o kontrowersje związane z płcią rywalki 20-letniej reprezentantki Polski.

"Julia Szeremeta zdobywa srebro podczas swojej walki finałowej na IO w Paryżu! Moje gratulacje. Z samym wynikiem nie do końca się zgadzam, ale i tak jestem pełen podziwu dla naszej pięściarki! Jeszcze raz gratuluję naszym siatkarzom, którzy wywalczyli dziś również srebro. Piękna gra!" - napisał Adam Małysz na Instagramie.

Można śmiało powiedzieć, że były skoczek dolał oliwy do ognia. W komentarzach pod postem rozpętała się prawdziwa burza. Fani zgłaszają swoje zastrzeżenia i wątpliwości co do płci rywalki Szeremety. Wielu z nich zarzuca także MKOL poprawność polityczną.