Tyle Polacy zarobili w Lillehammer. Fortuna przeszła im koło nosa

Z pewnością nie tak reprezentanci Polski wyobrażali sobie inaugurację 46. edycji Pucharu Świata w skokach narciarskich mężczyzn. Po niezbyt udanej minionej zimie “Biało-Czerwoni" wraz z członkami sztabu szkoleniowego sporo czasu spędzili na analizie swoich błędów. Wszystko po to aby dopilnować, by nie powtórzyły się one w przyszłości. Niestety, w Lillehammer podopieczni Thomasa Thurnbichlera nie spisali się najlepiej. Jak można było się spodziewać do sezonie letnim, liderem kadry został Paweł Wąsek, który w sobotnim konkursie zajął 14. miejsce. W niedzielę jednak nie wyglądało to już tak dobrze, a 25-latek rywalizację zakończył na 23. miejscu.

