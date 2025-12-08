W Rosji głośno o Błachowiczu. Naprawdę tak został potraktowany przez rywala

W nocy z soboty na niedzielę odbyła się gala UFC 323 w Las Vegas. Kibice po raz kolejny w oktagonie mogli zobaczyć Jana Błachowicza. Były mistrz w kategorii półciężkiej ciągle marzy o powrocie na szczyt. Tym razem nie dał rady Bogdanowi Guskovowi. Zawodnik z Uzbekistanu miał "Cieszyńskiego Księcia" na deskach w drugiej rundzie. Błachowicz jednak się wyratował z trudnej sytuacji. Ostatecznie zawodnicy oddali rozstrzygnięcie w ręce sędziów. Orzekli oni większościowy remis.

Co za słowa o Błachowiczu. Rywal naprawdę to o nim powiedział

Bogdan Guskov udzielił wywiadu rosyjskiemu portalowi sport24.ru, w którym w znacznej mierze docenił polskiego rywala.

Ma duże doświadczenie i świetnie się broni. Nie mogłem dać się ponieść emocjom. Nie miałem pewności, że udałoby się go skończyć

33-latek podkreślił, że nie zrobiły na nim wrażenia niskie kopnięcia Błachowicza. - Przeceniłem je. Straciłem wiele czasu na uniki, a to było nic szczególnego - powiedział.

Będzie rewanż Błachowicza z Guskovem? Uzbek komentuje

Uzbek zdradził, że chciałby jak najszybciej wrócić do oktagonu. Wspomniał o rewanżu z Błachowiczem. - Może rewanż z Błachowiczem ma sens. Czemu nie? Nadal będzie wyżej w rankingu ode mnie. Nie mam do niego pretensji, ale remis… Bardzo bym chciał. Tym razem to było drobne potknięcie. Dzięki Bogu, że to nie była porażka - podsumował.

Rosjanie mocno przeżywali galę UFC 323, gdyż w walce wieczoru ich rodak - Petr Yan mierzył się z Merabem Davlishvilim. Sędziowie po pięciu rundach orzekli, że lepszy jest Yan, który został nowym mistrzem UFC w wadze koguciej.

