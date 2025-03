Aleksander Zniszczoł kajał się po konkursie. "Zabrakło mi jaj. To moja wina"

Jeżeli ktoś liczył na to, że Polacy włączą do walki o medale w konkursie drużynowym w mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym, to musiał być niepoprawnym optymistą. Była szansa na zajęcie piątej pozycji i byłoby to podtrzymanie passy, jaką mieliśmy od 2007 roku. Niestety Biało-Czerwoni zakończyli rywalizację na szóstej pozycji. Ostatni raz niżej byliśmy 20 lat temu. Konkurs dla naszej drużyny ustawiły dwa pierwsze skoki poniżej punktu K, który wynosi w Trondheim 124 metry. Oddali je Aleksander Zniszczoł i Jakub Wolny.