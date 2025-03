Skakania w piątek nie będzie. Organizatorzy zmieniają plan mistrzostw świata

Przed startem mistrzostw świata w Trondheim zapowiadany był pogodowy armagedon. Być może faktycznie taki się pojawił, ale zdecydowanie nie storpedował on skakania. Aż do ostatnich dni. Właśnie z powodu pogody organizatorzy zmuszeni byli do przełożenia zaplanowanych na piątek kwalifikacji. Odbędą się one w sobotę bezpośrednio przed konkursem indywidualnym na skoczni dużej.