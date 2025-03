Życiowy wynik polskiego skoczka w MŚ. I taka reakcja. "Nie wpisze sobie tego do CV"

W tym przekonaniu utwierdziła nas próba Jakuba Wolnego . On, podobnie, jak Zniszczoł, nie doleciał do punktu K.

Jakub Wolny: to miejsce odzwierciedla naszą pozycję w świecie sloków

- Nie było stresu ani tremy. Po prostu spóźniłem ten skok i to się odbiło na metrach - tłumaczył Wolny.

Zapytany o to, czy dla polskich skoków, to miejsce jest porażką, odparł: - Jestem realistą. Zawsze jest szansa na niespodziankę, ale w tym momencie to szóste miejsce odzwierciedla naszą pozycję w świecie skoków.