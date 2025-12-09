Partner merytoryczny: Eleven Sports

Siostrzeniec Adama Małysza na zakręcie kariery. Nagle pojawiła się nadzieja

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Kiedy Adam Małysz zakończył karierę, na jego miejscu pojawiło się mnóstwo zainspirowanych jego szaloną sportową drogą skoczków narciarskich. Co w rodzinie, to jednak nie zginie i w ślady aktualnego szefa PZN poszedł również jego siostrzeniec, Tomasz Pilch. Jego kariera nie była usłana jednak różami. Choć dawniej mógł liczyć na potężnych sponsorów (w tym znanego z kasku wielkiego mistrza Red Bulla), to dziś znajduje się na zakręcie.

Pilch nie był uważany za wielki talent w skokach, ale stawiał na ciężkie treningi i stopniowy rozwój. 25-latka dręczyły też kontuzje. Jak dotąd najlepszy jego najlepszy sezon to ten 2020/2021, kiedy udało mu się wygrać jeden konkurs w Pucharze Kontynentalnym i raz zdobyć trzecie miejsce w zawodach tej rangi. Jego najwyższe miejsce w zawodach Pucharu Świata to 12. pozycja podczas zawodów w Rasnovie w sezonie 2022/2023.

25-letni Tomasz Pilch na starcie swojej kariery miał wszystko - warunki, chęci i sponsorów. W pewnym momencie skakał w tak dobrze znanym polskim kibicom kasku firmowanym przez Red Bulla. W sezonie 2025/2026 nie znalazł się jednak w krajowej kadrze i musiał sam szukać dla siebie drogi.

Warto przypomnieć, że Pilch to indywidualny mistrz Polski z jednoseryjnego konkursu w 2020 roku. Wówczas pobił wszystkich największych - Kamila Stocha, Piotra Żyłę i Dawida Kubackiego. Jego kariera była jednak bardzo chwiejna i znalazł się na zakręcie. Postanowił jednak nie rezygnować ze skakania.

Tomasz Pilch znalazł nowego sponsora

Kiedy nie jest się w kadrze krajowej, kwestia sponsora jest w skokach jeszcze bardziej paląca niż w innych przypadkach. W poprzednich sezonach pod ścianą znalazł się choćby Maciej Kot, który ogłosił, że jeśli nie uda mu się znaleźć finansowania na dalsze uprawianie sportu, będzie musiał z niego zupełnie zrezygnować.

Co ciekawe, do Tomasza Pilcha zgłosił się w tym roku bardzo oryginalny sponsor. Zazwyczaj podobne działania kojarzone były typowo z markami zimowymi, takimi, które od lat wspierają sport lub przynajmniej w jakimś stopniu z nimi związanymi. Do Pilcha odezwał się jednak hotel ze Świnoujścia, Wave Świnoujście Thermal & Spa. Dla skoczka to mogło oznaczać poprawę jego losu w nadchodzącym sezonie. Kto wie, może za jakiś czas Pilch odżyje w skokach i pokaże, że jest w stanie osiągać dobre wyniki na skoczni.

