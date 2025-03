To był hit Internetu. Po tym polski skoczek podłamał się. Pierwszy raz o tym opowiedział

Dwa lata temu Tomasz Pilch zaliczył bardzo dobrą zimę. W Pucharze Świata dwukrotnie wywalczył punkty. W Rasnovie był nawet 12. W Pucharze Kontynentalnym zaliczył drugi sezon w karierze.



Ostatnie dwa lata w wykonaniu Pilcha wyglądają jednak fatalnie. Jeszcze początek zimy dawał nadzieję na to, że to może być przełom dla tego zawodnika. I wtedy przyszła słynna cieszynka...

Reklama Kulisy skandalu na MŚ w skokach narciarskich. To nie koniec konsekwencji dla Norwegów? „Działy się rzeczy straszne”. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

To był hit Internetu. Tomasz Pilch myślał, że trenerzy się z niego śmieją

Pilch "zatańczył" po skoku w Ruce na odległość 126,5 metra. Po nim w ogóle nie awansował do drugiej serii, tylko zajął 33. miejsce.



- Wykonałem cieszynkę, bo rzeczywiście ten skok był lepszy w porównaniu do serii treningowej. W tamtym momencie byłem przekonany, że choć nie był to mój najlepszy skok, to powinien wystarczyć do awansu do drugiej serii. Stąd ta reakcja - tłumaczył Pilch.

Dzień później zawodnika naśladowali w Titisee-Neustadt trenerzy Thomas Thurnbichler i Maciej Maciusiak, a także Jakub Wolny, który w Niemczech zajął ósme miejsce.

- Zimę nieźle zacząłem w Chinach. Punkty zdobyłem jeszcze w Ruce, ale od tamtego czasu miałem mało startów. Po niektórych wydarzeniach siadła mi psychika - przyznał Pilch w rozmowie z Interia Sport, nawiązując do słynnej cieszynki.

W końcu mi tam wyszedł skok, bo fatalnie tam skakało mi się na treningach i pojawiła się spontaniczna radość. Kiedy dzień później takie same gesty wykonali trenerzy w Titisee-Neustadt, to myślałem, że śmieją się ze mnie. To mnie podłamało ~ dodał.

Tomasz Pilch nie owija w bawełnę. "Skoki już mnie męczą"

Pilch miał być wielką nadzieją polskich skoków, a tymczasem zawodnik powoli traci cierpliwość i zaczyna mieć dość tego sportu.

- Nie będę owijał w bawełnę. Męczą mnie już skoki. Jest naprawdę bardzo ciężko. Kilka razy pojawiały się już myśli, by rzucić to wszystko. Nawet mówiłem w zawodach FIS Cup, że dokończę ten sezon i odstawię narty. Dam sobie jednak jeszcze czas i postaram się zrobić wszystko, by w przyszłym sezonie było znacznie lepiej - zadeklarował. Reklama

Pilch przyznał, że będzie szukał pomocy. Po głowie chodzą mu treningi z Janem Szturcem na skoczni K-40 w Wiśle-Centrum.

- Może to będzie klucz do sukcesu. Czasem trzeba zrobić krok w tył, by zrobić kilka w przód - powiedział.

W ostatnich zawodach Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem Pilch był dwukrotnie 51.



- Powinienem być w zupełnie innym miejscu w świecie skoków. Mam tego świadomość. Nie wiem, z czego wynika to, że mi nie idzie. Staram się wykonywać polecenia trenerów. Nie zawsze to jednak wychodzi, a wtedy pojawiają się nerwy - mówił Pilch.

Skoczek z Wisły przyznał, że największe problemy w ostatnim czasie ma z techniką. Najgorzej jest z odbiciem. Przez błędy na progu traci wiele w powietrzu.



Wierzę w to, że wrócę do dobrego skakania i dlatego chcę dać sobie jeszcze czas. Trzeba trochę przecierpieć w tym sporcie, a potem można dostać nagrodę. To bardzo dziwny sport. Tu ze skoku na skok może coś zaskoczyć, ale szybko też może się coś zepsuć ~ zakończył.

Tomasz Pilch / Grzegorz Momot / PAP

Thomas Thurnbichler / Foto Olimpik/NurPhoto / AFP