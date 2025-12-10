Rezygnacja z rywalizacji, a teraz takie wieści. Stefan Kraft przekazał światu ważną nowinę

Stefan Kraft wszedł w nowy sezon PŚ całkiem dobrze. W konkursach indywidualnych w norweskim Lillehammer zajmował odpowiednio 3. oraz 5. lokatę. Na swoje premierowe zwycięstwo w trwającym obecnie sezonie olimpijskim również nie czekał przesadnie długo. Na najwyższym stopniu podium Austriak stanął bowiem już podczas pierwszego konkursu w szwedzkim Falun. Ta sztuka nie udała mu się jednak dzień później, kiedy to zakończył rywalizację na dość odległym 9. miejscu.

Po zakończeniu zawodów w Falun otrzymaliśmy informację o tymczasowym wycofaniu się Stefana Krafta z dalszej rywalizacji w ramach PŚ. Dla niektórych kibiców mogło to być spore zaskoczenie, jednak manewr ten był jak najbardziej zaplanowany. Austriacki skoczek zapowiadał to bowiem jeszcze przed rozpoczęciem obecnego sezonu.

Powodem tej decyzji była bardzo istotne wydarzenie, które wywróciła życie Krafta do góry nogami - jego partnerka Marisa była bowiem w zaawansowanej ciąży, a termin przyjścia na świat ich pierwszego dziecka zbliżał się coraz większymi krokami. Fani ze zniecierpliwieniem oczekiwali więc dalszych informacji w tej sprawie.

Kraft w końcu przekazał radosną nowinę. Świat skoków nie pozostał bierny

9 grudnia w mediach społecznościowych ikonicznego skoczka pojawiło się długo wyczekiwane zdjęcie, które momentalnie wywołało niemałe poruszenie. Z opisu tej fotografii mogliśmy się dowiedzieć, że rodzina austriackiego skoczka właśnie powiększyła się o dodatkowego, długo wyczekiwanego członka.

"Witamy na świecie nasza mała księżniczko. Wszyscy są zdrowi, jesteśmy przepełnieni miłością" - napisał Stefan Kraft.

Oczywiście tak ważna informacja nie mogła przejść bez echa w środowisku dyscypliny, której Kraft jest niekwestionowaną legendą. Momentalnie pod jego postem pojawiła się masa gratulacji od sportowych rywali Austriaka i nie tylko. Na wspaniałe doniesienia zareagowali między innymi: Kamil Stoch, Philipp Aschenwald, Gregor Schlierenzauer czy Halvor Egner Granerud. Gratulację na ręce świeżo upieczonych rodziców popłynęły także z oficjalnego instagramowego profilu Igrzysk Olimpijskich.

Wciąż nie otrzymaliśmy konkretnej daty powrotu Stefana Krafta do rywalizacji w PŚ. Wielce prawdopodobne, że Austriak ominie również zbliżający się weekend skoków w niemieckim Klingenthal.

Stefan Kraft i Michael Hayboeck MATTHIAS SCHRADER East News

Stefan Kraft z partnerką Marisą EXPA/ JFK Newspix.pl

Stefan Kraft KENTARO TOMINAGA AFP

