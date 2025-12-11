Sprawa barażu rozstrzygnięta. Nadeszła decyzja dla Polaków. Oficjalny komunikat
Reprezentacja Polski poznała już ewentualnych rywali grupowych na przyszłorocznych piłkarskich mistrzostwach świata. By móc zmierzyć się z Tunezją, Holandią i Japonią, musi jednak najpierw przedrzeć się przez baraże. Wiemy już, gdzie przyjdzie nam walczyć o bilety do Ameryki Północnej, jeśli naszym rywalem będzie Ukraina. Federacja naszych wschodnich sąsiadów wybrała stadion, na którym rozegra oba potencjalne mecze.
Tunezja, Holandia, Japonia - tak wygląda lista rywali, na których trafi na przyszłorocznym mundialu zwycięzca ścieżki barażowej, do której dolosowana została reprezentacja Polski.
By dostać się na mistrzostwa świata, Robert Lewandowski i spółka muszą pokonać najpierw Albanię, a potem także Szwecję lub Ukrainę.
Jeszcze przed losowaniem wydawało się, że przy takim układzie być może wszystkie mecze przyjedzie nam rozegrać na własnym terenie. Wszak właśnie w Polsce Ukraińcy toczyli swoje eliminacyjne boje.
Szybko stało się jednak jasne, że w zaistniałej sytuacji nasi wschodni sąsiedzi - którzy w drodze losowania zostali gospodarzami finału, w przypadku triumfu nad Szwecją - nie będą chcieli ułatwiać zadania "Biało-Czerwonych" i wybiorą stadion poza naszą ojczyzną.
Tak też się stało. W czwartek pojawił się oficjalny komunikat w tej sprawie.
Reprezentacja Polski. Wiemy, gdzie Ukraina rozegra oba mecze barażowe
Ukraiński Związek Piłki Nożnej (UAF) ogłosił, że za swoją bazę obrał Walencję i oba potencjalne mecze rozegra na tamtejszym obiekcie Ciutat de Valencia, który na co dzień jest areną zmagań tamtejszego Levante.
Rozważono kilka potencjalnych wariantów w różnych krajach. Ale wybrany stadion był optymalny dla potrzeb reprezentacji Ukrainy. Po wydaniu werdyktu przez Komitet Wykonawczy, administracja UAF otrzymała polecenie zawarcia umowy z właścicielem stadionu i poinformowania UEFA o zatwierdzonym wariancie
Reprezentacja Polski barażowy półfinał z Albanią rozegra 26 marca na PGE Narodowym. Finał zmagań o awans na mistrzostwa świata odbędzie się 31 marca - oby z udziałem podopiecznych trenera Jana Urbana.