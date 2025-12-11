Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sprawa barażu rozstrzygnięta. Nadeszła decyzja dla Polaków. Oficjalny komunikat

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Reprezentacja Polski poznała już ewentualnych rywali grupowych na przyszłorocznych piłkarskich mistrzostwach świata. By móc zmierzyć się z Tunezją, Holandią i Japonią, musi jednak najpierw przedrzeć się przez baraże. Wiemy już, gdzie przyjdzie nam walczyć o bilety do Ameryki Północnej, jeśli naszym rywalem będzie Ukraina. Federacja naszych wschodnich sąsiadów wybrała stadion, na którym rozegra oba potencjalne mecze.

Po lewej stronie mężczyzna w kurtce reprezentacji Polski stojący na boisku, po prawej piłkarz w białej koszulce z nazwiskiem Lewandowski i numerem 9 na plecach, trzymający ręce na głowie w geście rozczarowania.
Selekcjoner Jan Urban i Robert LewandowskiAFPAFP

Tunezja, Holandia, Japonia - tak wygląda lista rywali, na których trafi na przyszłorocznym mundialu zwycięzca ścieżki barażowej, do której dolosowana została reprezentacja Polski.

By dostać się na mistrzostwa świata, Robert Lewandowski i spółka muszą pokonać najpierw Albanię, a potem także Szwecję lub Ukrainę.

Jeszcze przed losowaniem wydawało się, że przy takim układzie być może wszystkie mecze przyjedzie nam rozegrać na własnym terenie. Wszak właśnie w Polsce Ukraińcy toczyli swoje eliminacyjne boje.

Szybko stało się jednak jasne, że w zaistniałej sytuacji nasi wschodni sąsiedzi - którzy w drodze losowania zostali gospodarzami finału, w przypadku triumfu nad Szwecją - nie będą chcieli ułatwiać zadania "Biało-Czerwonych" i wybiorą stadion poza naszą ojczyzną.

Tak też się stało. W czwartek pojawił się oficjalny komunikat w tej sprawie.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Lewandowski nie mógł tego przewidzieć. Wielka afera. "Najpoważniejszy błąd w historii"

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz

    Reprezentacja Polski. Wiemy, gdzie Ukraina rozegra oba mecze barażowe

    Ukraiński Związek Piłki Nożnej (UAF) ogłosił, że za swoją bazę obrał Walencję i oba potencjalne mecze rozegra na tamtejszym obiekcie Ciutat de Valencia, który na co dzień jest areną zmagań tamtejszego Levante.

    Rozważono kilka potencjalnych wariantów w różnych krajach. Ale wybrany stadion był optymalny dla potrzeb reprezentacji Ukrainy. Po wydaniu werdyktu przez Komitet Wykonawczy, administracja UAF otrzymała polecenie zawarcia umowy z właścicielem stadionu i poinformowania UEFA o zatwierdzonym wariancie
    przekazano w oficjalnym oświadczeniu

    Reprezentacja Polski barażowy półfinał z Albanią rozegra 26 marca na PGE Narodowym. Finał zmagań o awans na mistrzostwa świata odbędzie się 31 marca - oby z udziałem podopiecznych trenera Jana Urbana.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski chce zostać w Barcelonie
    Robert Lewandowski

    Barcelona pod ścianą. Lewandowski może dopiąć swego. Jest jeden warunek

    Maciej Brzeziński
    Maciej Brzeziński
    FC Barcelona - Elche CF. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports
    Robert Lewandowski
    Robert LewandowskiMichal Dubiel/REPORTEREast News
    Mężczyzna w czerwonej kurtce reprezentacji Polski z herbem orzełka na piersi, trzyma ręce przy głowie w geście rozczarowania lub skupienia, w tle rozmyte trybuny stadionu.
    Jan UrbanGrzegorz Wajda/REPORTER East News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja