Sprawa barażu rozstrzygnięta. Nadeszła decyzja dla Polaków. Oficjalny komunikat

Tunezja, Holandia, Japonia - tak wygląda lista rywali, na których trafi na przyszłorocznym mundialu zwycięzca ścieżki barażowej, do której dolosowana została reprezentacja Polski.

By dostać się na mistrzostwa świata, Robert Lewandowski i spółka muszą pokonać najpierw Albanię, a potem także Szwecję lub Ukrainę.

Jeszcze przed losowaniem wydawało się, że przy takim układzie być może wszystkie mecze przyjedzie nam rozegrać na własnym terenie. Wszak właśnie w Polsce Ukraińcy toczyli swoje eliminacyjne boje.

Szybko stało się jednak jasne, że w zaistniałej sytuacji nasi wschodni sąsiedzi - którzy w drodze losowania zostali gospodarzami finału, w przypadku triumfu nad Szwecją - nie będą chcieli ułatwiać zadania "Biało-Czerwonych" i wybiorą stadion poza naszą ojczyzną.

Tak też się stało. W czwartek pojawił się oficjalny komunikat w tej sprawie.

Reprezentacja Polski. Wiemy, gdzie Ukraina rozegra oba mecze barażowe

Ukraiński Związek Piłki Nożnej (UAF) ogłosił, że za swoją bazę obrał Walencję i oba potencjalne mecze rozegra na tamtejszym obiekcie Ciutat de Valencia, który na co dzień jest areną zmagań tamtejszego Levante.

Rozważono kilka potencjalnych wariantów w różnych krajach. Ale wybrany stadion był optymalny dla potrzeb reprezentacji Ukrainy. Po wydaniu werdyktu przez Komitet Wykonawczy, administracja UAF otrzymała polecenie zawarcia umowy z właścicielem stadionu i poinformowania UEFA o zatwierdzonym wariancie

Reprezentacja Polski barażowy półfinał z Albanią rozegra 26 marca na PGE Narodowym. Finał zmagań o awans na mistrzostwa świata odbędzie się 31 marca - oby z udziałem podopiecznych trenera Jana Urbana.

Rozwiń

FC Barcelona - Elche CF. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Robert Lewandowski Michal Dubiel/REPORTER East News

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News