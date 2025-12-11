Od czasu porażki z Chelsea w Lidze Mistrzów FC Barcelona zanotowała serię czterech kolejnych zwycięstw, a nastroje wokół drużyny są coraz lepsze. Wszystkie je na ławce rezerwowych spędził Wojciech Szczęsny, który po powrocie do zdrowia Joana Garcii musi godzić się z rolą rezerwowego.

Mimo to humor i pozytywne nastawienie nie opuszcza Polaka, czego najlepszym dowodem było jego zachowanie w trakcie meczu z Realem Betis. Kamery zarejestrowały, jak 35-latek urządził sobie zabawę, rzucając w kolegów z drużyny różnymi drobnymi przedmiotami.

Bunt w Barcelonie. Szczęsny i spółka nie posłuchali Hansiego Flicka

Chociaż uwaga mediów w ostatnich dniach skierowana była przede wszystkim na Roberta Lewandowskiego i jego niemoc strzelecką w Lidze Mistrzów, w czwartek gruchnęły zaskakujące wieści ws. Szczęsnego. Miał on sprzeciwić się wytycznym Hansiego Flicka.

Dziennikarze redakcji "SPORT" ujawnili, że w Barcelonie miało dojść do swego rodzaju buntu. W środę, po wygranej 2:1 z Eintrachtem Frankfurt piłkarze otrzymali od trenera dzień wolny. Wielu z nich, na czele ze Szczęsnym, wbrew poleceniom Flicka postanowiło stawić się w ośrodku treningowym i szlifować formę.

"SPORT" wskazuje, że poza Polakiem byli to Dani Olmo, Marc Casado, Gerard Martin, Gavi, Jules Koundé i Marc-Andre ter Stegen. Ich postawa została doceniona. W teorii reakcję na akt "nieposłuszeństwa" w postaci nagrody można byłoby postrzegać jako kuriozalną. Trudno jednak nie docenić zaangażowania graczy "Blaugrany".

Jeszcze przed rozpoczęciem treningu piłkarze "Dumy Katalonii" otrzymali nieoczekiwane prezenty w postaci złotych iPhone'ów 17 Pro Max. Na każdym egzemplarzu widniało imię i nazwisko danego zawodnika, jego numer na koszulce i herb Barcelony.

GSA Motors to firma pochodząca ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, która zajmuje się wynajmem i leasingiem luksusowych samochodów. Z ustaleń mediów wynika, że ma ona zostać nowym sponsorem klubu. W ramach "odwetu" gracze Barcy zapozowali do zdjęć i podpisywali koszulki dla swoich darczyńców.

