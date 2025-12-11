Partner merytoryczny: Eleven Sports

Bunt w Barcelonie, Szczęsny i spółka nie posłuchali Flicka. Spotkała ich... nagroda

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Wiele dzieje się w ostatnim czasie w Barcelonie. Robert Lewandowski po spotkaniu z Eintrachtem Frankfurt znalazł się w "niełace", a zdaniem wielu kibiców i ekspertów powinien stracić miejsce w podstawowym składzie kosztem Ferrana Torresa. Głośno w czwartek zrobiło się również wokół Wojciecha Szczęsnego. Jak donoszą hiszpańskie media miał on sprzeciwić się wytycznym Hansiego Flicka. Jeszcze ciekawsze jest to, że spotkała go w związku z tym... nagroda.

Po lewej stronie mężczyzna w pomarańczowym stroju bramkarza piłkarskiego, który gestykuluje i ma na sobie rękawice sportowe. Po prawej mężczyzna w czarnej kurtce, stojący z rękami opuszczonymi, na tle widowni stadionu.
Wojciech Szczęsny i Hansi FlickURBANANDSPORT / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP / PRESSINPHOTO/NEWSPIX.PLAFP

Od czasu porażki z Chelsea w Lidze Mistrzów FC Barcelona zanotowała serię czterech kolejnych zwycięstw, a nastroje wokół drużyny są coraz lepsze. Wszystkie je na ławce rezerwowych spędził Wojciech Szczęsny, który po powrocie do zdrowia Joana Garcii musi godzić się z rolą rezerwowego.

Mimo to humor i pozytywne nastawienie nie opuszcza Polaka, czego najlepszym dowodem było jego zachowanie w trakcie meczu z Realem Betis. Kamery zarejestrowały, jak 35-latek urządził sobie zabawę, rzucając w kolegów z drużyny różnymi drobnymi przedmiotami.

Bunt w Barcelonie. Szczęsny i spółka nie posłuchali Hansiego Flicka

Chociaż uwaga mediów w ostatnich dniach skierowana była przede wszystkim na Roberta Lewandowskiego i jego niemoc strzelecką w Lidze Mistrzów, w czwartek gruchnęły zaskakujące wieści ws. Szczęsnego. Miał on sprzeciwić się wytycznym Hansiego Flicka. 

Dziennikarze redakcji "SPORT" ujawnili, że w Barcelonie miało dojść do swego rodzaju buntu. W środę, po wygranej 2:1 z Eintrachtem Frankfurt piłkarze otrzymali od trenera dzień wolny. Wielu z nich, na czele ze Szczęsnym, wbrew poleceniom Flicka postanowiło stawić się w ośrodku treningowym i szlifować formę.

"SPORT" wskazuje, że poza Polakiem byli to Dani Olmo, Marc Casado, Gerard Martin, Gavi, Jules Koundé i Marc-Andre ter Stegen. Ich postawa została doceniona. W teorii reakcję na akt "nieposłuszeństwa" w postaci nagrody można byłoby postrzegać jako kuriozalną. Trudno jednak nie docenić zaangażowania graczy "Blaugrany".

    Jeszcze przed rozpoczęciem treningu piłkarze "Dumy Katalonii" otrzymali nieoczekiwane prezenty w postaci złotych iPhone'ów 17 Pro Max. Na każdym egzemplarzu widniało imię i nazwisko danego zawodnika, jego numer na koszulce i herb Barcelony.

    GSA Motors to firma pochodząca ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, która zajmuje się wynajmem i leasingiem luksusowych samochodów. Z ustaleń mediów wynika, że ma ona zostać nowym sponsorem klubu. W ramach "odwetu" gracze Barcy zapozowali do zdjęć i podpisywali koszulki dla swoich darczyńców.

    Bramkarz ubrany w pomarańczowy strój stoi na boisku w okolicach bramki w trakcie meczu piłkarskiego, z tłumem kibiców na trybunach w tle.
    Wojciech SzczęsnyMutsu KawamoriNewspix.pl
    Trener w ciemnej kurtce stoi przed ławką rezerwowych, w tle kilku mężczyzn w klubowych kurtkach siedzi i obserwuje wydarzenia na boisku, jeden z nich trzyma rękawice, inni skupieni są na przebiegu meczu.
    Hansi FlickMARCEL VAN DORSTAFP
    Piłkarz w stroju FC Barcelony biegnie po boisku z szeroko otwartymi ustami, wyrażając radość i ekscytację. Tłum kibiców w tle rozmyty, skupienie na sportowcu w dynamicznej pozie.
    Jules KoundeJose BretonAFP

