Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nicola Zalewski wreszcie zdecydował i ujawnił. Atak nastąpił niemal od razu

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Nicola Zalewski ma dość skomplikowane życie uczuciowe. W 2024 roku rozstał się z modelką i tancerką Nicol Luzardi - w tle szalała afera obyczajowa z romansem piłkarza. Potem pojawiły się plotki dotyczące związku reprezentanta Polski z Emily Pallini, która... była jeszcze niedawno narzeczoną jego serdecznego przyjaciela, DJa Ludwiga. Teraz Zalewski oficjalnie potwierdził ich związek, a dawny kompan postanowił wbić mu publicznie szpileczkę.

Piłkarz w białej koszulce z czerwonym kołnierzem i godłem Polski na piersi w trakcie meczu, skupiony patrzy w bok, rozgrywając akcję sportową.
Nicola ZalewskiAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News

W czasie, gdy Zalewski był w związku z Luzardi, jego aktualna ukochana, włoska influencerka Emily Pellini, pozostawała szaleńczo zakochana w swoim narzeczonym, Ludwigu. Plotki o tym, że doszło do końca przyjaźni i narodzin nowej miłości pojawiły się już przed kilkoma miesiącami.

Nicola Zalewski oficjalnie ogłosił

Jeszcze niedawno w Rzymie można było zobaczyć transparenty z napisami: "Że jesteś kapusiem, wiedzieliśmy już wcześniej… Zalewski, zdrada przyjaciela to podłość!". Włosi żywiołowo reagowali na plotki dotyczące nowego związku piłkarza ze znaną włoską influencerką, Emily Pellini.

Ta do niedawna była narzeczoną DJa Ludwiga. Sama za to w sieci zrobiła zawrotną karierę. Jej konto na Instagramie jest obserwowane przez około 1 mln użytkowników, a TikTok - przez 2,4 mln. 23-letnia influencerka ma na koncie współprace z wieloma markami modowymi i nie ustępuje we Włoszech popularnością swojemu nowemu partnerowi.

Przez długi czas Zalewski nie chciał informować fanów o tym, z kim jest. W nocy z 10 na 11 grudnia pokazał jednak zdjęcie, które rozwiało wszystkie wątpliwości. Zapozował na nim, całując swoją wybrankę na imprezie z okazji jej urodzin.

Nicola Zalewski pokazał nową miłość. Były przyjaciel wbił szpilkę

Relację na Instagramie udostępniła także Pellini. Sprawą zainteresował się zaś jej były narzeczony. Na profilu DJa Ludwiga pojawił się zaskakujący screenshot z rozmowy z Zalewskim. Panowie nie obserwują się na tej platformie już od dłuższego czasu, więc zdaje się, że zdjęcie było archiwalne.

"Dzięki, stary, jesteś moim prawdziwym bratem" - brzmi wypowiedź Zalewskiego. "Zawsze" - odpisać miał mu Ludwig. Zdaje się, że te słowa ostatecznie nie przetrwały próby czasu, a gdyby muzyk był Polakiem, to pewnie od kilku miesięcy słuchałby w zapętleniu piosenki Krzysztofa Krawczyka "Mój przyjacielu".

Para obejmuje się i całuje w kameralnej scenerii przy przyjęciu, na pierwszym planie tort ozdobiony świeczkami. Tło stanowi surowa, ceglasta ściana oraz dekoracja w kształcie okręgu.
Nicola Zalewski z nową partnerką, Emily PelliniInstagram/nico_zaleESP/Instagram
Zrzut ekranu rozmowy na czarnym tle, widoczny fragment czatu aplikacji z wiadomością: 'grazie fra sei mi fratello vero' oraz odpowiedzią 'Pessempre'. Na górze widoczna nazwa użytkownika i wskaźniki telefonu.
DJ Ludwig przypomniał dawną rozmowę z ZalewskimInstagram/ludwigofficialESP/Instagram
100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Zobacz również:

Nicola Zalewski
Serie A

Nicola Zalewski brutalnie zaatakowany, sceny we Włoszech. Afera na cały kraj

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki
Piłkarz w koszulce w niebiesko-czarne pasy stoi na boisku obok chorągiewki narożnej, w tle rozmyte postacie i czerwone elementy.
Nicola ZalewskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Nicola Zalewski
Nicola ZalewskiFranco Romano/NurPhotoAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja