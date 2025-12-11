Nicola Zalewski wreszcie zdecydował i ujawnił. Atak nastąpił niemal od razu

W czasie, gdy Zalewski był w związku z Luzardi, jego aktualna ukochana, włoska influencerka Emily Pellini, pozostawała szaleńczo zakochana w swoim narzeczonym, Ludwigu. Plotki o tym, że doszło do końca przyjaźni i narodzin nowej miłości pojawiły się już przed kilkoma miesiącami.

Nicola Zalewski oficjalnie ogłosił

Jeszcze niedawno w Rzymie można było zobaczyć transparenty z napisami: "Że jesteś kapusiem, wiedzieliśmy już wcześniej… Zalewski, zdrada przyjaciela to podłość!". Włosi żywiołowo reagowali na plotki dotyczące nowego związku piłkarza ze znaną włoską influencerką, Emily Pellini.

Ta do niedawna była narzeczoną DJa Ludwiga. Sama za to w sieci zrobiła zawrotną karierę. Jej konto na Instagramie jest obserwowane przez około 1 mln użytkowników, a TikTok - przez 2,4 mln. 23-letnia influencerka ma na koncie współprace z wieloma markami modowymi i nie ustępuje we Włoszech popularnością swojemu nowemu partnerowi.

Przez długi czas Zalewski nie chciał informować fanów o tym, z kim jest. W nocy z 10 na 11 grudnia pokazał jednak zdjęcie, które rozwiało wszystkie wątpliwości. Zapozował na nim, całując swoją wybrankę na imprezie z okazji jej urodzin.

Nicola Zalewski pokazał nową miłość. Były przyjaciel wbił szpilkę

Relację na Instagramie udostępniła także Pellini. Sprawą zainteresował się zaś jej były narzeczony. Na profilu DJa Ludwiga pojawił się zaskakujący screenshot z rozmowy z Zalewskim. Panowie nie obserwują się na tej platformie już od dłuższego czasu, więc zdaje się, że zdjęcie było archiwalne.

"Dzięki, stary, jesteś moim prawdziwym bratem" - brzmi wypowiedź Zalewskiego. "Zawsze" - odpisać miał mu Ludwig. Zdaje się, że te słowa ostatecznie nie przetrwały próby czasu, a gdyby muzyk był Polakiem, to pewnie od kilku miesięcy słuchałby w zapętleniu piosenki Krzysztofa Krawczyka "Mój przyjacielu".

Nicola Zalewski z nową partnerką, Emily Pellini Instagram/nico_zale ESP/Instagram

DJ Ludwig przypomniał dawną rozmowę z Zalewskim Instagram/ludwigofficial ESP/Instagram

Nicola Zalewski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Nicola Zalewski Franco Romano/NurPhoto AFP