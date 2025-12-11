Partner merytoryczny: Eleven Sports

Fatalny wypadek mistrzyni olimpijskiej. Zabrano ją helikopterem do szpitala

Dwukrotna mistrzyni olimpijska Michelle Gisin uległa groźnemu wypadkowi podczas treningu w St. Moritz. Szwajcarska alpejka, która za kilka tygodni miała bronić tytułu w superkombinacji, została przetransportowana helikopterem do szpitala, a jej start na igrzyskach w Mediolanie i Cortinie niespodziewanie stanął pod znakiem zapytania. To kolejna tego typu sytuacja w szwajcarskiej kadrze tuż przed ważną imprezą.

Narciarz ubrany w czerwoną kurtkę z logo sponsorów i kask z goglami stoi na śniegu, w tle widać innych członków zespołu w podobnych strojach, zima i górski krajobraz tworzą sportową atmosferę.
Michelle GisinChristophe Pallot/Agence ZoomGetty Images
Szwajcarka Michelle Gisin od lat należy do absolutnej czołówki narciarstwa alpejskiego. Dwukrotna mistrzyni olimpijska, triumfatorka w superkombinacji w Pjongczangu oraz złota medalistka z Pekinu, zbudowała reputację zawodniczki wszechstronnej, niezwykle pewnej na nartach i zawsze groźnej w najważniejszych startach. W nadchodzącym sezonie jej celem miała być obrona tytułu mistrzyni olimpijskiej w kombinacji, co czyniło ją jedną z najważniejszych postaci reprezentacji Szwajcarii przed igrzyskami w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Dziś jednak występ we Włoszech może stanąć pod znakiem zapytania. Choć do igrzysk pozostało jeszcze kilka miesięcy, sytuacja Gisin skomplikowała się po dramatycznym zdarzeniu w St. Moritz.

Wypadek Michelle Gisin w St. Moritz. Występ na igrzyskach pod znakiem zapytania

Podczas czwartkowego treningu przed zjazdem warunki były trudne, a trasa daleka od ideału. Gisin pokonała około jedną trzecią dystansu, gdy niespodziewanie straciła równowagę. Narty odjechały jej spod nóg, a zawodniczka z ogromną prędkością runęła w kierunku zabezpieczeń. Przebiła pierwszą siatkę asekuracyjną i zatrzymała się dopiero przed drugą, co unaoczniło, jak groźny był to wypadek. Trening natychmiast przerwano. Jak przekazał "Blick", Gisin została ułożona na saniach, a następnie przetransportowana helikopterem do szpitala.

Na razie nie wiadomo, jak poważnych doznała obrażeń. Według doniesień szwajcarskich mediów była przytomna i nawet żartowała w drodze do szpitala, jednak dopiero szczegółowe badania odpowiedzą na pytanie, czy jej występ na igrzyskach olimpijskich jest zagrożony.

Warto przypomnieć, że to kolejna w ostatnich tygodniach kontuzja w szwajcarskiej kadrze. Lara Gut-Behrami zerwała więzadło krzyżowe, a Corinne Suter zmaga się z urazami po wcześniejszych upadkach. Wszystkie trzy zdobywały złoto w Pekinie, co czyni tę serię pechowych zdarzeń jeszcze bardziej niepokojącą.

