Na to zanosiło się od lat. Norwegowie byli najbliżej wywołania afery w skokach

Co ciekawe, Niemców na złamaniu regulaminu przyłapano tylko dziewięć razy, co jest bardzo zastanawiające, ponieważ wielokrotnie można było mieć podejrzenia co do legalności ich kombinezonów. Ledwie na dwa tygodnie temu na mistrzostwach świata w Trondheim poważne zastrzeżenia budził strój Karla Geigera, ale do dyskwalifikacji Niemca jednak nie doszło. Ba! Skoczek naszych zachodnich sąsiadów nie był nawet kontrolowany, choć sam zarzekał się, że... było inaczej.