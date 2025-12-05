Partner merytoryczny: Eleven Sports

A jednak to prawda, Rachoń potwierdza ws. TV Republika. Zaraz padło też nazwisko premiera Tuska

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Gdy Wojciech Michałowicz oświadczył, że powraca do komentowania NBA i że będzie można usłyszeć go na antenie Telewizji Republika, kibice aż przecierali oczy ze zdumienia. Głos zabrał dyrektor programowy stacji, Michał Rachoń, i potwierdził słowa dziennikarza. Rozwiał też wszelkie wątpliwości odnośnie do charakteru koszykarskiej transmisji. W komentarzach zawrzało. Jeden z internautów w sprawę wplótł nazwisko... premiera Donalda Tuska.

Mężczyzna w garniturze z czerwonym krawatem stoi na tle panoramy miasta z widocznymi wieżowcami, gestykulując podczas wypowiedzi.
Michał RachońFilip Błazejowski / Gazeta Polska / ForumAgencja FORUM

Kibice koszykówki, i nie tylko, nie kryli zdumienia komunikatem Wojciecha Michałowicza, który ogłosił, że - po ponad trzech latach przerwy - powraca do komentowania meczów NBA, i to... na antenie Telewizji Republika. Na pierwszy ogień mecz Los Angeles Lakers - Boston Celtics.

Z satysfakcją informuję, że po ponad 3 latach wracam do komentowania NBA! Stanie się to już w nocy z piątku na sobotę przy okazji meczu LA Lakers - Boston Celtics na antenie telewizji Republika. Będziemy się spotykać regularnie. Zapraszam od godziny 0:30!
- napisał dziennikarz na platformie X.

Ruszyła lawina komentarzy. Internauci nie dowierzali słowom Michałowicza i dyskutowali nad formą transmisji. Obstawiali, że będzie słychać reporterski komentarz do bieżących wydarzeń na parkiecie, ale już bez regularnego obrazu. "Będzie taki sam format, który jest stosowany przy meczach repry i polskich klubów w pucharach, czyli gadające głowy w trakcie meczu" - przekonywał jeden z komentujących. Głos zabrał Michał Rachoń, dyrektor programowy TV Republika. I wszystko stało się jasne.

    Rachoń wszystko potwierdza: "Sportowy projekt"

    "'I'm back' mówi Wojciech Michałowicz. Tak jak kiedyś powiedział pewien znany bejsbolista. I tak jak wtedy Jordan tak teraz Wojciech Michałowicz - jeden z najbardziej znanych komentatorów NBA wraca 'z miłości do gry'. Telewizja Republika i Klub Sportowy wchodzi w kolejny - tym razem sportowy projekt. W najbliższy weekend oraz w święta warto zaplanować wolne wieczory, żeby obejrzeć razem trochę koszykówki. Stay tuned…" - zapowiedział Rachoń na platformie X.

    Odpowiedział też na nurtujące wiele osób pytanie, czy przy okazji meczu LA Lakers - Boston Celtics w Republice będzie można obejrzeć mecz, czy tylko usłyszeć komentarz. "Komentarz. Ale na antenie Telewizji Republika niedługo będzie też koszykówka na żywo" - zapowiedział.

    Wiadomość została przyjęta przez niektórych z zadowoleniem, przez innych z dystansem, a wręcz przymrużeniem oka. "Ale jak macie zamiar siedzieć i opowiadać, co dzieje się na boisku, to wolę jednak odpalić NBA pass i mieć obraz", "Jak wpleść wrzutki na Tuska w transmisję sportową? To będzie dopiero ciekawe!", "Czy Russell Westbrook rzuci więcej cegieł w NBA niż Donald Tusk w polskie inwestycje?" - żartują.

    100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP
    Koszykarz w fioletowym stroju wykonuje dynamiczny ruch pod koszem, próbując zdobyć punkty podczas meczu, otoczony przez zawodników drużyny Lakers w żółtych strojach, rozgrywka odbywa się na profesjonalnym parkiecie z widownią i dużymi ekranami nad bois...
    Mecz Phoenix Suns - Los Angeles Lakers Ronald MartinezAFP
    Mężczyzna w garniturze i czerwonym krawacie z brodą i okularami przeciwsłonecznymi stoi na tle nowoczesnego budynku ze szkła, prezentując postawę pewności siebie.
    Michał RachońMarysia Zawada/REPORTERReporter

