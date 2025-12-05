Od tygodni atmosfera wokół Zbigniewa Ziobry tylko gęstnieje. Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa wniosek o trzymiesięczny areszt dla polityka. Ma to związek z prowadzonym postępowaniem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, w tym m.in. ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje.

Rzecz w tym, że były minister sprawiedliwości nie przebywa w Polsce. Był najpierw na Węgrzech, a teraz stacjonuje w Brukseli. "Zdecydowałem się przyjechać do Brukseli dlatego, że rozmawiam z politykami, ale też mediami, o skali naruszeń prawa w Polsce przez rząd Donalda Tuska" - opowiadał Ziobro w rozmowie z telewizją wPolsce24.

Podróżuję po Europie, jestem wolnym człowiekiem, a ich ręce nie są w stanie mnie dosięgnąć. Pokazują swoją bezradność i nieskuteczność

Sprawa Ziobry dotarła także na piłkarskie stadiony. Od kilku kolejek kibice wywieszają na obiektach transparenty uderzające w polityka. Mamy nowy rozdział tej historii.

Kolejny cios w Zbigniewa Ziobrę. Transparent na meczu Pucharu Polski Zawisza Bydgoszcz - Wisła Kraków

Wszystko zaczęło się w piątek 21 listopada, kiedy to przy okazji meczu Cracovia - Motor Lublin (1:2) fani gospodarzy zaprezentowali wulgarny transparent odnoszący się do faktu, że Ziobro w 2006 roku wprowadził do polskiej procedury karnej instytucję świadka koronnego. "Koronnego stworzyłeś, za niewinność wielu wsadziłeś, karma wróciła. Nowotwór zżera. Oto historia Ziobry k***y i c***a" - napisano na banerze.

Wtórowali im kibice inny klubów, w tym m.in. Lecha Poznań, Lechii Gdańsk oraz Legii Warszawa. Teraz do tego grona dołączyli sympatycy Zawiszy Bydgoszcz. "Ziobro za wszystkie krzywdy, które Polakom wyrządziłeś, zdychaj w piekle, bo na to zasłużyłeś" - uderzyli w byłego ministra sprawiedliwości.

Fotografię uwieczniającą transparent oraz kawałek boiska w trakcie gry skomentował były prezes PZPN, Zbigniew Boniek. "Dobre i mądre ustawienie Zawiszy" - ocenił.

Tymczasem piłkarze Zawiszy sprawili w Bydgoszczy niemałą niespodziankę. Nie dość, że wyeliminowali Wisłę Kraków (która notabene zdobyła trofeum PP w sezonie 2023/2024) z Pucharu Polski, to jeszcze zrobili to w imponującym stylu - z wynikiem 4:1. Bramki dla gospodarzy zdobywali Maciej Kona, Mikołaj Staniak oraz Frederico Duarte. Jedyne trafienie dla "Białej Gwiazdy" zaliczył Ardit Nikaj.

Najlepsze akcje Wisły Kraków z kwalifikacji do Ligi Europy. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro Dawid Wolski East News

Mecz Zawisza Bydgoszcz - Wisła Kraków w Pucharze Polski Piotr Matusewicz East News