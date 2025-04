Mimo zakończenia sezonu Pucharu Świata w skokach 2024/2025, 5 kwietnia Wielka Krokiew ponownie zapełniła się po brzegi. Miało to oczywiście związek z niecodzienną rywalizacją w ramach wydarzenia pod nazwą "Red Bull Skoki w Punkt". Była to nie tylko okazja, aby móc podziwiać wyczyny topowych zawodników, ale też móc rozkoszować się ciekawymi wydarzeniami towarzyszącymi. Jedno z nich odbyło się tuż przed konkursem zasadniczym, kiedy to na specjalnie przygotowanej skoczni mogliśmy cofnąć się w czasie o kilka, a nawet kilkanaście lat.