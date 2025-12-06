"Z satysfakcją informuję, że po ponad 3 latach wracam do komentowania NBA! Stanie się to już w nocy z piątku na sobotę przy okazji meczu LA Lakers - Boston Celtics na antenie telewizji Republika. Będziemy się spotkać regularnie. Zapraszam od godziny 0:30!" - zapowiedział w ostatnich dniach Wojciech Michałowicz - legendarny polski komentator NBA znany z pracy w Canal+.

Polscy kibice tej dyscypliny nie mogli uwierzyć w to, że koszykarskie emocje będą mogli przeżywać na antenie... TV Republika.

Od początku można było podejrzewać, że nie chodzi o klasyczną transmisję meczu, ponieważ stacja nie nabyła praw do pokazywania spotkań NBA. Wymyślono jednak inny format.

Za nami pierwszy "Sportowy wieczór NBA". Fani koszykówki w Polsce się doczekali

Zgromadzeni w studio dziennikarze i eksperci oglądali na żywo hitowe starcie Boston Celtic - Los Angeles Lakers i komentowali je na żywo. Widzowie, zamiast tego, co dzieje się na parkiecie TD Garden, widzieli ich, oglądających spotkanie.

Tym samym potwierdziły się słowa Michała Rachonia, który 4 grudnia zapowiedział emisję koszykarskiego programu na antenie TV Republika. Wiadomo było, że w studiu zagości Wojciech Michałowicz.

Poza nim obecni byli również: Mike Ansley (w przeszłości rozegrał w NBA trzy sezony w barwach Orlando Magic, Charlotte Hornets oraz w Philadelphia 76ers), Aleksander Ilczuk oraz prowadzący Mateusz Nowak.

Program na żywo trwał niespełna 2,5 godziny i zakończył się dopiero o 3:38 czasu polskiego.

Celtics zdemolowali Lakers w hicie NBA

Mecz w TD Garden od początku toczył się pod dyktando Bostonu. "Celtowie" już po pierwszej kwarcie prowadzili aż 39:17.

Później przewaga Celtics nieco stopniała, ale wciąż wynosiła ok. 15 punktów. Tuż przed ostatnią kwartą Lakers mieli więc bardzo trudne zadanie, a odwrócenie losów meczu wydawało się niemożliwe.

Sensacji nie było. Mecz zakończył się wynikiem 126:105 dla Celtics. Po tym meczu obie drużyny zajmują 4. miejsce w swoich konferencjach.

Michał Rachoń za pośrednictwem mediów społecznościowych zapowiedział, że to nie koniec. Zaapelował do kibiców koszykówki, aby ci zarezerwowali sobie wolny wieczór również w święta, ale wspólnie "obejrzeć trochę koszykówki".

Roman Kołtoń: To nie jest grupa nie do wyjścia. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Payton Pritchard i Sam Hauser z Boston Celtics Jason Miller AFP

Michał Rachoń Marysia Zawada/REPORTER Reporter