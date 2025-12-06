Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nocne spotkanie w TV Republika. Potwierdziły się słowa Rachonia. Koniec o 3:38

Kacper Dąderewicz

W mikołajkową noc na antenie TV Republika kibice koszykówki w Polsce byli świadkami historycznego i dość niespodziewanego wydarzenia. Wyemitowano bowiem pierwszy "Klub Sportowy NBA", czyli program na żywo poświęcony amerykańskiej lidze. Zgromadzeni w studiu dziennikarze i eksperci obejrzeli hitowy mecz pomiędzy Boston Celtic a Los Angeles Lakers. Starcie zakończyło się zdecydowanym zwycięstwem "Celtów".

Mężczyzna w szarej marynarce i z czerwonym krawatem siedzi na białym fotelu z mikrofonem w dłoni. W prawym górnym rogu znajduje się małe okno ze studia telewizyjnego, gdzie dwóch mężczyzn rozmawia przy stole.
Za nami pierwszy koszykarski wieczór na antenie TV Republika Grzegorz Wajda/REPORTER / TV RepublikaEast News

"Z satysfakcją informuję, że po ponad 3 latach wracam do komentowania NBA! Stanie się to już w nocy z piątku na sobotę przy okazji meczu LA Lakers - Boston Celtics na antenie telewizji Republika. Będziemy się spotkać regularnie. Zapraszam od godziny 0:30!" - zapowiedział w ostatnich dniach Wojciech Michałowicz - legendarny polski komentator NBA znany z pracy w Canal+.

Polscy kibice tej dyscypliny nie mogli uwierzyć w to, że koszykarskie emocje będą mogli przeżywać na antenie... TV Republika.

Od początku można było podejrzewać, że nie chodzi o klasyczną transmisję meczu, ponieważ stacja nie nabyła praw do pokazywania spotkań NBA. Wymyślono jednak inny format.

Za nami pierwszy "Sportowy wieczór NBA". Fani koszykówki w Polsce się doczekali

Zgromadzeni w studio dziennikarze i eksperci oglądali na żywo hitowe starcie Boston Celtic - Los Angeles Lakers i komentowali je na żywo. Widzowie, zamiast tego, co dzieje się na parkiecie TD Garden, widzieli ich, oglądających spotkanie.

Tym samym potwierdziły się słowa Michała Rachonia, który 4 grudnia zapowiedział emisję koszykarskiego programu na antenie TV Republika. Wiadomo było, że w studiu zagości Wojciech Michałowicz.

Poza nim obecni byli również: Mike Ansley (w przeszłości rozegrał w NBA trzy sezony w barwach Orlando Magic, Charlotte Hornets oraz w Philadelphia 76ers), Aleksander Ilczuk oraz prowadzący Mateusz Nowak.

Program na żywo trwał niespełna 2,5 godziny i zakończył się dopiero o 3:38 czasu polskiego.

Celtics zdemolowali Lakers w hicie NBA

Mecz w TD Garden od początku toczył się pod dyktando Bostonu. "Celtowie" już po pierwszej kwarcie prowadzili aż 39:17.

Później przewaga Celtics nieco stopniała, ale wciąż wynosiła ok. 15 punktów. Tuż przed ostatnią kwartą Lakers mieli więc bardzo trudne zadanie, a odwrócenie losów meczu wydawało się niemożliwe.

Sensacji nie było. Mecz zakończył się wynikiem 126:105 dla Celtics. Po tym meczu obie drużyny zajmują 4. miejsce w swoich konferencjach.

Michał Rachoń za pośrednictwem mediów społecznościowych zapowiedział, że to nie koniec. Zaapelował do kibiców koszykówki, aby ci zarezerwowali sobie wolny wieczór również w święta, ale wspólnie "obejrzeć trochę koszykówki".

Dwóch koszykarzy drużyny Boston Celtics na parkiecie w trakcie meczu, obaj w białych strojach z zielonymi napisami, jeden z nich energicznie pokazuje emocje, drugi jest w ruchu, w tle rozmyta publiczność.
Payton Pritchard i Sam Hauser z Boston CelticsJason MillerAFP
Mężczyzna w garniturze i czerwonym krawacie z brodą i okularami przeciwsłonecznymi stoi na tle nowoczesnego budynku ze szkła, prezentując postawę pewności siebie.
Michał RachońMarysia Zawada/REPORTERReporter

