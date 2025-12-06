O której walka Błachowicz - Guskov? Gdzie oglądać? [UFC, TRANSMISJA NA ŻYWO]

Walka Jan Błachowicz - Bogdan Guskov na gali UFC 323 powinna odbyć się około godziny 4:10 w nocy z soboty (6 grudnia) na niedzielę (7 grudnia). Transmisję na żywo z gali, w trakcie której zobaczymy również Iwo Baraniewskiego, będzie można oglądać już od godziny 00:00 na kanale Polsatu Sport 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa z pojedynku Błachowicz - Guskov na stronie Interii Sport.

Jan Błachowicz - Bogdan Guskov. O której godzinie walka? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Jan Błachowicz wraca do klatki organizacji UFC. Polak, który przegrał ostatnie dwa pojedynki, a jeszcze wcześniejszy zremisował. Oznacza to, że już od trzech starć pozostaje bez zwycięstwa, a jego ostatni triumf miał miejsce aż ponad 1300 dni temu. Wówczas 14 maja 2022 roku pokonał w Las Vegas przez TKO Aleksandara Rakicia.

Rywalem Błachowicza podczas gali UFC 323 będzie Bogdan Guskov. Uzbek może pochwalić się znakomitą serią. O dziewięć lat młodszy od Polaka rywal wygrał cztery ostatnie pojedynki. Ostatnią walkę stoczył 26 czerwca tego roku, pokonując przez KO Nikitę Krylova. Starcie Błachowicza z Guskovem otworzy kartę główną.

Tego samego wieczoru w akcji zobaczymy debiutującego w UFC Iwo Baraniewskiego, który zmierzy się z Turkiem Ibo Aslanem. Kariera Polaka rozwija się jak na razie wzorowo. Pierwszy pojedynek w MMA stoczył we wrześniu 2023 roku i od razu wygrał pięć walk, po czym dostał się do programu Dana White's Contender Series. 16 września potrzebował zaledwie 19 sekund, by znokautować Mahameda Aly'ego, co pozwoliło mu wywalczyć kontrakt z UFC.

Walka Jan Błachowicz - Bogdan Guskov na gali UFC 323 powinna odbyć się około godziny 4:10 w nocy z soboty (6 grudnia) na niedzielę (7 grudnia). Relacja tekstowa z tego pojedynku na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo z gali, w trakcie której zobaczymy również Iwo Baraniewskiego, będzie można oglądać już od 00:00 na kanale Polsatu Sport 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go.

UFC 323 [KARTA WALK]

Walka wieczoru:

61.2 kg: Merab Dvalishvili (21-4) vs Petr Yan (19-5)

Karta główna (od godz. 4:00):

56.7 kg: Alexandre Pantoja (30-5) vs Joshuva Van (15-2)

56.7 kg: Brandon Moreno (23-8-2) vs Tatsuro Taira (17-1)

61.2 kg: Henry Cejudo (16-5) vs Payton Talbott (10-1)

93 kg: Jan Błachowicz (29-11-1) vs Bogdan Guskov (18-3)

Karta wstępna (od godz. 2:00):

70.3 kg: Grant Dawson (23-2-1) vs Manuel Torres (16-3)

70.3 kg: Terrance McKinney (17-7) vs Chris Duncan (14-2)

56.7 kg: Maycee Barber (14-2) vs Karine Silva (19-5)

70.3 kg: Nazim Sadykhov (11-1-1) vs Fares Ziam (17-4)

Karta przedwstępna (od godziny 0:00):

83.9 kg: Marvin Vettori (19-8-1) vs Brunno Ferreira (14-2)

70.3 kg: Edson Barboza (24-13) vs Jalin Turner (14-9)

93 kg: Iwo Baraniewski (6-0) vs Ibo Aslan (14-3)

83.9 kg: Mansur Abdul-Malik (8-0-1) vs Antonio Trocoli (12-5)

70.3 kg: Muhammad Naimov (13-3) vs Mairon Santos (16-1)

Jan Błachowicz MARCELLO ZAMBRANA / AGIF / AGIF via AFP AFP

