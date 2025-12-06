Są powołania nowego trenera do kadry. Mamy niespodzianki

Stanisław Chomski na stanowisku selekcjonera żużlowej kadry zastąpił Rafała Dobruckiego. Tym samym poznaliśmy pierwsze wybory nowego trenera, który powołał kadrę na sezon 2026.

Oto żużlowa reprezentacja Polski powołana przez selekcjonera Chomskiego

Nowy szkoleniowiec zdecydował się postawić na "sprawdzone konie". Nominacje Bartosza Zmarzlika, Patryka Dudka, czy Dominika Kubery nikogo nie dziwią. W kadrze znalazł się także uczestnik cyklu Grand Prix Kacper Woryna oraz bracia Pawliccy, którzy mają za sobą bardzo dobry sezon.

Zaskoczeń jednak nie zabrakło. Na liście powołanych nie ma przede wszystkim Macieja Janowskiego. Niegdyś uchodził za numer dwa w polskim żużlu, ale ostatnie lata były dla niego trudne. Wypadł z Grand Prix, a w lidze obniżył loty. Jednak to on był autorem pamiętnego wyścigu, który zapewnił przed dwoma laty złoto reprezentacji Polski w finale Drużynowego Pucharu Świata w Wrocławiu. Przed rokiem był głównym bohaterem tzw. "afery maltańskiej", kiedy to bez zgody selekcjonera opuścił zimowe zgrupowanie kadry.

Wśród powołanych seniorów brakuje też Maksyma Drabika (nie odebrał telefonu i zlekceważył selekcjonera) oraz Janusza Kołodzieja, którego problemem są przede wszystkim wiek i trapiące kontuzje.

W gronie zawodników U-24 i juniorów większych niespodzianek nie było. Jedyna kontrowersja to brak Oskara Palucha, choć ma on za sobą trudny sezon. Nominacje dla pozostałych trudno jest w jakikolwiek sposób podważać.

Chomski zastrzegł jedną rzecz

- Będzie jeszcze taka szeroka kadra, ale to już poczekamy do wiosny. Zobaczymy, kto, w jakiej dyspozycji będzie. W każdym razie przed nikim nie zamykam drzwi - wyjaśnił swoje wybory trener Chomski, dając nadzieję wszystkim tym, którzy liczą, że na wiosnę dzięki dobrej postawie na torze wywalczą sobie możliwość jazdy w reprezentacji.

Na razie jednak kadra w tym składzie uda się na zimowy obóz, który najpewniej odbędzie się w ciepłych krajach. Celem reprezentacji Polski w przyszłym sezonie będzie wygrana w prestiżowym Drużynowym Pucharze Świata, którego finał odbędzie się w Warszawie na Stadionie Narodowym.

Kadra seniorów:

Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek, Dominik Kubera, Kacper Woryna, Piotr Pawlicki, Przemysław Pawlicki

U24:

Mateusz Cierniak, Bartłomiej Kowalski

Juniorzy:

Wiktor Przyjemski, Damian Ratajczak, Kevin Małkiewicz, Bartosz Bańbor, Kacper Mania, Maksymilian Pawełczak

