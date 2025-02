Maciej Kot z miejscem na podium i pobitym rekordem. Potrzebował pomocy dwóch rywali

Zmagania w ramach Pucharu Świata przeniosły się do niemieckiego Willingen , gdzie niestety jak dotychczas reprezentacja Polski nie miała wielu powodów do radości - w piątkowych zawodach duetów "Biało-Czerwoni" zakończyli rywalizację na pierwszej serii (konkretnie dziewiątym miejscu), w sobotę w konkursie indywidualnym najlepszy z Polaków - Dawid Kubacki - był zaledwie 14.

Zdecydowanie lepsze wieści nadeszły z Pucharu Kontynentalnego , który z Sapporo przeniósł się niedawno do norweskiego Lillehammer . Tam, na skoczni K-123 (HS 140), trzecie miejsce wywalczył Maciej Kot , autor skoków o długości 134,5 oraz 132,5 m. To jednak nie wszystko.

Puchar Kontynentalny. Maciej Kot osiągnął rekord wraz z... Fettnerem i Johanssonem

Jak się bowiem okazuje - na co zwrócił uwagę dziennikarz portalu Skijumping.pl Adam Bucholz - Kot miał przy tym swój udział w biciu pewnego rekordu . Wraz z Manuelem Fettnerem i Robertem Johanssonem skompletował on bowiem najstarsze podium w dziejach PK.

Trzej zawodnicy w dniu trwania konkursu liczyli łącznie 108 lat i 52 dni i pobili wcześniejszy najlepszy rezultat niemalże o 10 lat - poprzedni rekord padł w grudniu w Engelbergu, kiedy to tuż za zwycięskim Fettnerem miejsca zajęli Clemens Aigner i Felix Hoffmann. Oczywiście to wspominany już dwukrotnie Austriak jest tu swoistą lokomotywą napędową śrubowania całego wyniku - w czerwcu skończy on 40 lat i wygląda na to, że w Pucharze Kontynentalnym nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.