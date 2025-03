Skandal po meczu Jagiellonii. Policja w akcji, cztery osoby trafiły do aresztu

Swojej radości po ostatnim gwizdku nie ukrywał Adrian Siemieniec. Szkoleniowiec pochwalił między innymi zaangażowanie fanów. "Cieszę się też, że nasi kibice się rozwijają razem z drużyną, idą do przodu i pewnie jest to zaangażowanie wielu osób, by zorganizować takie coś. Już nie mówię o kwestii wydatków, także wielkie brawa dla nich. Cieszę się, że też się rozwijają, bo to jest bardzo ważne, żeby klub szedł do przodu na wielu płaszczyznach" - przekazał na łamach oficjalnej strony klubowej.