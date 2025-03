Nowy kapitan poznańskiego klubu. Kibice oburzeni

Transfer Bartosza Smektały do Poznania to ogromna szansa zarówno dla zawodnika, jak i klubu. C hoć dysponuje wielkim talentem, w ostatnich sezonach wyniki nie odzwierciedlały pełni jego potencjału. Kibice liczą na to, że w nowym otoczeniu szybko odzyska dawną dyspozycję.

Wielki kredyt zaufania i spora krytyka

Spróbują stawić czoła Lechowi Poznań

Prezes Jakub Kozaczyk doskonale zarządza poznańską drużyną, skrupulatnie dbając o finanse klubu. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że PSŻ Poznań nie ma żadnych zaległości finansowych, co wyróżnia go na tle innych ośrodków, o których coraz częściej mówi się w kontekście problemów. Przykładem mogą być Stal Gorzów czy Unia Tarnów - marki znacznie większe od poznańskiego klubu, a mimo to borykające się z poważnymi trudnościami finansowymi.



Prezes Kozaczyk nie ukrywa swoich ambitnych planów. Ich celem jest walka o awans do najlepszej czwórki, a w kolejnych latach - włączenie się do rywalizacji o miejsce w PGE Ekstralidze. Patrząc na konsekwentnie realizowaną filozofię zarządzania klubem, taki scenariusz wydaje się realny. Poznań to wielkie miasto z ogromnym potencjałem i znacznymi możliwościami finansowymi. Jeśli wyniki sportowe będą satysfakcjonujące, kolejni sponsorzy mogą chętnie wesprzeć PSŻ. Niewykluczone, że już wkrótce klub stanie się poważnym rywalem dla Lecha Poznań w walce o miano najlepszej drużyny w mieście.