Wielkie nerwy Justyny Święty-Ersetic, czekała. Dyskwalifikacja olimpijskiej finalistki

Gdyby patrzeć na czasy z tego sezonu, Justyna Święty-Ersetic byłaby w stawce uczestniczek halowych mistrzostw Europy szósta. I to był główny cel Polki, być w tej szóstce najlepszych, czyli wywalczyć najpierw awans do półfinału, a później do finału. Znakomicie zaczęła ten sezon, najszybciej w swojej długiej karierze. I wydaje się, że wreszcie stać ją na złamanie bariery 51 sekund, która może być potrzebna do walki o medale. A ta zapowiada się bardzo ciekawie, zwłaszcza po tym, co zrobiła Brytyjka Amber Anning.

Reklama