Taktyczna zagrywka Thomasa Thurnbichlera zadziałała, lider ciągnął nas za uszy. "To jest nasze miejsce"

Paweł Wąsek ciągnął Polaków za uszy

Po swoim drugim skoku w konkursie 25-latek wyprowadził naszą drużynę na piąte miejsce, ale już wtedy było wiadomo, że to maksimum, co mogą zrobić Biało-Czerwoni. Ostatecznie Ryoyu Kobayashi w ostatniej grupie zawodników skoczył wyraźnie dalej od Dawida Kubackiego i Polska spadła na szóste miejsce.

Wąsek potwierdził niezłą dyspozycję. Gdyby to był konkurs indywidualny, to zająłby w nim dziesiąte miejsce . To dobry prognostyk przed sobotnią rywalizacją na dużej skoczni (8 marca, godz. 15.45).

- Przed swoimi skokami nie wiedziałem, jakie miejsce zajmujemy. Raczej starałem się skupić na tym, co mam do zrobienia - powiedział Wąsek.

Zapytany o to, czy szóste miejsce jest porażką, odparł: - Polskie skoki są przyzwyczajone do sukcesów i medali na takich imprezach. Trzeba być jednak realistą. Jesteśmy teraz w takiej, a nie innej dyspozycji. Na pewno to szóste miejsce nie jest sukcesem. Nie jest to też jednak dramatyczny wynik, patrząc przez pryzmat tego, jak wygląda ten sezon. To jest w tym momencie nasze miejsce.