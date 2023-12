Zima zaskoczyła Polaków. Skoczkowie nie mają gdzie trenować

Najszybciej do dyspozycji naszych skoczków może zostać oddana normalna skocznia w Zakopanem. Choć stolica polskich Tatr zasypana jest śniegiem, to jednak nieczynna dla skoczków jest Wielka Krokiew. I tak pozostanie do połowy miesiąca. Na obiekcie im. Stanisława Marusarza w końcu wymieniono koło w kolejce linowej, która wywozi zawodników na górę skoczni. COS w Zakopanem czekał rok na to, aż przyślą je Francuzi, którzy są producentem kolejki. Już ubiegłej zimy skocznia z tego powodu nie działała. W końcu postanowiono zespawać zepsuty element. I tak sytuacja trwała do teraz.