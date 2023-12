Skoki narciarskie. Paweł Wąsek nie miał prawa wystąpić w konkursie. Tak mówią nowe przepisy FIS

Jak się okazuje, FIS dokonała zmian w Pucharze Świata . Wszystko po to, by uniknąć ewentualnych manipulacji.

- Od tego sezonu są bardzo sztywne przepisy, jeśli chodzi o Puchar Świata. Kierownicy startu, ale też jury ma odgórnie narzucone, co powinno robić w sytuacji losowej. Cokolwiek będzie się działo ze sprzętem, to wówczas zawodnik nie może zostać dopuszczony do startu. Do tej pory, jeśli skoczek miał jakiś problem i rozwiązał go przed startem ostatniego zawodnika w konkursie, to mógł zasiąść na belce startowej. Ten przepis wciąż obowiązuje w zawodach FIS Cup i Pucharze Kontynentalnym - powiedziała Faustyna Malik, delegat techniczny Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) i przewodnicząca wydziału sędziowskiego w Polskim Związku Narciarskim (PZN), w rozmowie z Interia Sport.