To rozjuszyło Thurnbichlera. Nie owijał w bawełnę. "Problem jest w Polsce"

Paweł Wąsek jest 33 ., a Kamil Stoch dopiero 40 . z zaledwie 3 punktami na koncie. Pierwsze miejsce należy do niedoścignionego Stefana Krafta, który wygrał wszystkie cztery konkursy i zdobył maksymalną liczbę punktów - 400.

W klasyfikacji drużynowej siłą rzeczy również wygląda to fatalnie. Polska aktualnie plasuje się dopiero na 8. miejscu , ustępując krajom Szwajcaria czy Japonia, a także Austria, Niemcy, Norwegia i Słowenia.

Thurnbichler szczery do bólu. "Nie chcę nawet tego komentować"

Początek sezonu jest bardzo rozczarowujący i niewiele wskazuje na to, aby sytuacja miała nagle się poprawić. Co więcej, Thomas Thurnbichler w rozmowie z Natalią Żaczek z "Przeglądu Sportowego Onet" narzeka na warunki treningowe panujące w Polsce.

Jak to możliwe, że w kraju o tak bogatej tradycji związanej ze skokami narciarskimi trener i jego sztab otrzymują do dyspozycji jedynie 70-metrowy obiekt w stolicy Tatr? W tej sytuacji trudno oczekiwać, że polscy skoczkowie już na początku tego sezonu będą przygotowani do rywalizacji na najwyższym światowym poziomie.