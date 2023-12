Trwa koszmar polskich skoczków. Katastrofa wisiała w powietrzu

Jeśli coś się może popsuć, to na pewno się popsuje. I to idealnie pasuje do tego, co w Lillehammer spotkało Pawła Wąska. Nasz skoczek już przygotowywał się do wyjścia na belkę, kiedy - po wyjściu z toalety - zorientował się, że ktoś z obsługi posłał na dół skoczni jego torbę z butami. W sztabie od razu ruszyła akcja ratunkowa, ale obuwie nie dojechało na czas i skoczek z Ustronia nie został dopuszczony do startu.