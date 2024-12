Burza wokół Wielkiej Krokwi. Zakłócone treningi polskich skoczków, są zapewnienia

O sytuacji w Polsce dotyczącym skoczni narciarskich Interia Sport pisała dzień po zakończeniu zawodów Pucharu Świata w Wiśle. Od tego dnia w naszym kraju nie była dostępna ani jedna skocznia. Po prostu w Polsce nie można było nigdzie skakać. Od lat działacze apelują o to, by nie dochodziło do takich sytuacji, ale one co roku się powtarzają. Na szczęście zaczęły działać w Polsce mniejsze obiekty, ale ostatnio zrobiło się gorąco wokół Wielkiej Krokwi. Teraz Centralny Ośrodek Sportu, który jest zarząd ą obiektu zabrał głos.