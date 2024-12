Po konkursach w Titisee-Neustadt w polskiej kadrze doszło do jednej zmiany, a Dawida Kubackiego w składzie na zawody w Engelbergu zastąpił Piotr Żyła. "Biało-Czerwoni" obecnie trenują w Polsce, a we wtorek wieczorem i w środę rano mieli pojawić się na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. W poniedziałek okazało się jednak, że skocznia nie może być udostępniona zawodnikom, przez co ci musieli przenieść się do Wisły.

