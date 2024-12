Cios w polskich skoczków. Nagła zmiana planów, asystent Thurnbichlera jest wściekły

Na razie zamiast ogromnych nadziei jest ogromna frustracja. Wewnątrz kadry A zagotowało się po niedawnych wieściach dochodzących ze stolicy polskich Tatr. Legendarna Wielka Krokiew nie nadaje się do bezpiecznego skakania . Spowodowało to nagłą zmianę planów. Kamil Stoch i spółka mieli przygotowywać się do nadchodzącego w weekendu właśnie w Zakopanem. Dosłownie kilkanaście godzin temu zapadła jednak decyzja o przeniesieniu zajęć do Wisły.

"Przejechaliśmy tam i tu nocujemy, ale to odbiera sens regeneracji pomiędzy zawodami Pucharu Świata - przekazał redakcji "Sport.pl" wściekły Maciej Maciusiak. Dowiedziałem się też od szefa skoczni, że Wielka Krokiew nie będzie gotowa już w tym roku. Mają ją otworzyć 8 stycznia przed mistrzostwami Polski i Pucharem Świata w co, szczerze mówiąc, nie wierzę " - dodał asystent Thomasa Thurnbichlera.

Nie jest dobrze. Maciejowi Maciusiakowki zupełnie puściły hamulce

Co gorsza, brak treningu w Zakopanem może odbić się na wynikach w Engelbergu. Chodzi o zbliżony profil skoczni do tej znajdującej się w Szwajcarii, o czym mówił Kamil Stoch. "To wstyd i kompromitacja, żeby dało się jeździć na stokach i jeździć na trasach, a przygotować skoczni, kiedy potrzebują tego najlepsi skoczkowie w kraju, nie da rady. To brzmi jak żart. Dobrze, że pod koniec tygodnia ma być możliwość korzystania ze Średniej Krokwi, bo to pomoże w sytuacji kadry B i Dawida Kubackiego. COS musi nam pomóc i poprawić pracę w przygotowaniu skoczni. Inaczej leżymy, nie możemy sobie pozwalać na działania w takim stylu jak do tej pory" - uzupełnił swoją wypowiedź Maciej Maciusiak.