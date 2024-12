Katastrofa Polaka w Zakopanem. Miał zastąpić gwiazdy w skokach, a szoruje po dnie

Niesamowite, co w ciągu dwóch lat stało się z Janem Habdasem. W lutym 2023 roku zdobył on medale mistrzostw świata juniorów w skokach narciarskich - indywidualnie i drużynowo. Niespełna dwa miesiące później zajął 11. miejsce w zawodach Pucharu Świata w Lahti. Wydawało się, że mamy następce naszych wielkich mistrzów. Tymczasem od tego momentu zaczął się wielki zjazd tego szalenie utalentowanego skoczka. Teraz ma problem z tym, by wskoczyć na podium na krajowym podwórku w zawodach Orlen Cup.